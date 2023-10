„Én nem a Messi vagyok, aki visszalép és kicselez 5 embert” – Ádám Martin akár télen visszatérhet Európába

Ádám Martin télen visszatérhet Európába?

Egy brit másodosztályú, azaz a Championshipben szereplő klub, egy francia lévonalban játszó egyesület, és két belga csapat is szívesen vitte volna a nyáron – mondta az M4 sportnak Nemzeti Sportnak adott interjúban Ádám Martin a magyar válogatott támadója. A magyar labdarúgóval kapcsolatban nyáron arról jelentek meg hírek, hogy több jó ajánlata is volt európai csapatoktól, és ő maga is elmondta, hogy szeretne megint Európában játszani, végül azonban maradt Koreában, mert élő szerződés köti klubjához, amely nagyon ragaszkodik hozzá, hogy maradjon.

Ennek ellenére, amennyiben rajta múlik, azaz lesz olyan ajánlata, amely a klubnak és neki is megfelel, Ádám Martin akár már januárban, a téli átigazolási időszakban klubot váltana.

Kevesebb gólt szerez mint tavaly, de a drukkerek még mindig rajonganak érte

Az idényben eddig 26 meccsen lépett pályára a koreai bajnokságban, ezeken 5 gólt és 5 gólpasszt szerzett, ez kevesebb mint tavaly. Ádám Martin szerint ennek az az oka, hogy az előző idényben a góljainak 60-70 százalékát fejjel szerezte, viszont azóta változott az Ulszan Hyundai játéka, és kevesebb beadást érkezik középre – azaz kevesebb lehetősége van gólt szerezni.

„Én nem a Messi vagyok, aki visszalép és kicselez 5 embert”

– fogalmazott ezzel kapcsolatban a válogatott labdarúgó.Hozzátette, az Ásziai Bajnokok Ligájában és a kupában is van 5 gólja és két gólpassza, ezért nem elégedetlen, de tény, hogy kevésbé a befejező játékosoknak kedvező taktikával játszik az együttes jelenleg. Az Ázsiai Bl-ben egyébként első mérkőzésén mesterhármast szerzett (sőt, rúgott egy negyedik gólt, de azt végül érvénytelenítették), és bár a legutóbbi mérkőzésen kikaptak a japán Kawasaki csapatától, de az Ulszan számára midenképp a továbbjutás a cél.

A koreai szurkolók egyébként egészen a kezdetektől nagyon kedvelték, és a drukkerek rajnogása a mai napig tart, aminek Ádám Martin nyilván örül és úgy érzi tett is érte – leginkább a tavalyi bajnoki címet eldöntő két góljával. Posztriválisával egyébkén nagyon jó kapcsolatban van, és úgy érzi természetes, hogy az edző rotációban játszatja a játékosait.