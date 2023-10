Az újpestiek sem hagyták ki a ziccert, molinókkal és rigmusokkal szálltak bele Győzikébe

A miskolci kiírás ( „Szoszi Győző, dikk a Grófó”) azonban csak kedves kis bájcsevejnek tűnt az újpestiek molinójához képest, amelyet olvasónk fotózott le:

Nem sokkal előtte ez a drapéria fogadta a páholyban a meccs 15. perce körül megjelenő Győzikét:

Emellett ment a verbális szidalmazás is, a magát a Romantic frontemberét is sértegető rigmusok mellett az első félidő végén felhangzott a „Fideszcsicska Ferencváros, hej, hej” is a lila szektorból.

Íme, Győzike reakciója:

A Fideszbe is belépett celeb egyébként nagyjából egy éve járhat Fradi-meccsre, az első győztes mérkőzéséről ( a Csukaricski elleni 3-1 szeptember 21-én) Kubatov Gábor is megemlékezett. A Fradi elnöke egyébként így reagált Győzike szidalmazására: Nálunk nem számít, hogy honnan és az sem, hogy mikor érkeztél. Csakis az a fontos, hogy velünk együtt szurkolsz a Ferencvárosért” .

A korábbi Újpest-focista ( és hatalmas liladrukker) Curtis szerint egyébként Győzike és a Fradi egymásra találásában a „Miért?” a kínzó kérdés.