Szoboszlai imponáló, előttünk vált világsztárrá! – az NB I-be nyolc év után visszatérő Mátyus János a Mandinernek

Sorsszerű volt, hogy éppen korábbi csapata, a Ferencváros ellen tért vissza – 8 év után – az NB I-be, immár a Kisvárda vezetőedzőjeként. Miként élte meg, hogy edzőként első vereségét szenvedte el a zöld-fehérek ellen (FTC-Várda FC 1-0)?

Bár azt szokták mondani, az ember ahogy öregszik, egyre szentimentálisabb lesz, ám mivel edzői pályafutásom alatt már többször előfordult, hogy korábbi csapataim ellen (Fradi, Honvéd, Győri ETO) szerepeltem, ez ma már nem okoz akkora lelki válságot. Felemelő érzés volt a Groupama Arénában szerepelni, ám vereség után sosem lehet elégedett egy edző, én sem voltam az. Rengeteg dolgunk lesz, de a második félidőben tapasztaltakra már lehet építeni, már látom a fényt az alagút végén. Az élvonalbeli visszatérésemről csak annyit: amikor a Fradi-meccsre utaztunk, a buszon sok minden lepergett bennem, hiszen rengeteg dolog történt velem az elmúlt években, és nagyon büszke vagyok, hogy visszakerülhettem az immár 12 csapatos NB I-be.

Talán már nem meglepő, hogy ismét tűzoltásra hívták – így volt ez egész edzői pályafutása alatt a REAC-tól kezdve a Pápán át egészen Nyíregyházáig, Szombathelyig és Budafokig. Miért alakult úgy, hogy Mátyus Jánosból az évek alatt az ügyeletes megmentő lett?

Az utóbbi években kissé valóban beskatulyáztam magam ebbe a szerepkörbe. Pápa után a Nyíregyházával is kiemelkedően szerepeltünk, de ott lehet, hogy elkövettem egy hibát. Miután kizárták a csapatot az NB I-ből, annak ellenére kitartottam a klub mellett, hogy volt első osztályú ajánlatom. Egyébként az edzői pályafutásom sem mindennaposan kezdődött: az egyik héten még a Tatabánya játékosaként a Puskás Akadémia ellen léptem pályára, majd elfogadtam Forgács József és az áldott emlékű Kutasi Róbert ajánlatát, a következő héten a REAC – Vecsés másodosztályú bajnokin a rákospalotaiak vezetőedzőjeként ültem a kispadon. A Vecsés elleni hazai meccsel debütátam: 3-0-s vereséget szenvedtünk, Horváth Ferenc csapata agyonvert minket. Akkor

nagyon tetszett – bármennyire egészségtelen volt –, hogy egyik hétről a másikra vezetőedző lehettem, de ma már fogom a fejem, hiszen abszolút kezdő trénerként hatalmas szakmai baklövéseket követtem el.

Mára viszont már úgy érzem, beértem, és pont a helyemen vagyok, Kisvárdán.

Történelmi siker: Mátyus János a Magyar Kupa döntőjébe jutott a Budafokkal Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A Várda előtt Budafokon dolgozott. Tulajdonképpen miért kellett eljönnie a nyáron a fővárosi klubtól, hiszen amellett, hogy magabiztosan tartotta a csapatot az NB II-ben, a klub legnagyobb sikerét is elérte a Magyar Kupa-döntőbe jutással?

Ezt sokan nem értették. Nem történt szenzáció, semmiféle anyagi vagy szakmai nézeteltérésem nem volt a vezetőkkel. Csupán annyi az ok, hogy a szerződésemben egyetlen pontjához ragaszkodtam, amely kapcsán abszolút nem közeledtek egymáshoz az álláspontok. Jakab Jánostól és Vizi Sándortól is békében és barátságban váltunk el, és azóta is tartjuk a kapcsolatot.