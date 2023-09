Szoboszlai Dominik: Mi akartuk jobban a győzelmet

„A meccs előtt arról is beszéltem, hogy az dönthet, melyik csapat akarja jobban a sikert” – közli a Magyar Nemzet Szoboszlai Dominik nyilatkozatát. A Szerbiát idegenben 2-1-re legyőző magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya azt is elmondta, a pályán azt tapasztalta, hogy az elejétől kezdve a magyarok akarták jobban a győzelmet. „Úgy éreztem, hogy a szerbek elleni esetleges győzelem hatalmas lépés lehet abba az irányba, ahova tartunk, az Eb-kvalifikáció felé. Azt is tudtuk, hogy ha sikerül nyernünk, akkor a következő meccsen Szerbia győzelmi kényszerben utazik hozzánk Budapestre, és ez talán kedvező lehet nekünk” – jelentette ki a tízes mezt viselő játékos.

A lap emlékeztet, Szoboszlai kiválóan kezdte a szezont a Liverpoollal: csapata mind a négy meccsét végig játszotta az angol bajnokságban, egy gólt szerzett, kétszer is megválasztották a mezőny legjobb játékosának. A középpályás ettől függetlenül nem érzett magán extra nyomást, megfelelési kényszert a válogatott meccs előtt.

A játékos kijelentette, nem szeretné, ha a sajtó azt sugallná, más ember lett azzal, hogy Liverpoolba igazolt, mert ugyanaz maradt, aki volt.

Azt is hozzátette, a magyar válogatottban minden játékos egyenrangú, nincsenek kivételezések, mindenki ugyanúgy viselkedik, mint a másik. „Én sem vagyok különb, én szeretném segíteni a csapatot, és ha mindezzel a saját karrierem is előrébb mozdul, akkor az is remek – jelentette ki Szoboszlai.

A teljes interjút itt tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt