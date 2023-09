Most hétvégén az azóta már a világranglista legjobb 100-at is megközelítő Piros és a világelső tavaszi megverésével az év legnagyobb teniszszenzációját okozó Marozsán Fábián vezetésével Törökországot fogadjuk Keszthelyen. A versenysorozat ugyanaz, a Davis-kupa, ahol most a rivaldafényben játszó elitcsoport és a másodvonal közötti légüres térben, az osztályozón kell eldönteni, ki kerül a nagyok közé jövőre, és kinek kell jövőre újrapróbálkoznia.

A párharc esélyese egyértelműen a magyar csapat. Még úgy is, hogy a Roland Garroson Djokovicsot tie-breakre kényszerítő, Wimbledonban Medvegyevtől az első játszmát el is csenő Fucsovics Márton nem vállalta a játékot. Ugyanis a világranglistán Marozsán mögött álló Piros Zsombor is több mint száz hellyel előzi meg a törökök legjobbját, Ilkelt.

Mivel a párharc két egyes, majd egy páros, és – szükség szerint – ismét egy vagy két egyes meccsből áll, bőven elég az egyes meccseken hozni a papírformát. Ráadásul a párosmeccsen is a Marozsán-Valkusz Máté páros az esélyesebb.

A vereségre tehát gondolni sem szabad. Ha sikerrel vesszük a kötelezőt, akkor jövő év elején ismét találkozhatunk egy nagyágyúval: idén közel jártunk ahhoz, hogy Franciaországot legyőzzük, de a torna történelmileg legsikeresebb európai csapata egy szoros, 3-2-es összessítésű győzelemmel meg tudta úszni a tatabányai látogatást.

A párharc első meccsén Marozsán Fábián szettet és adogatójátékot sem veszítve 7-5, 6-2 arányban győzte le a törökök második emberét, Celikbileket. Piros Zsombor révén már 2-0-ra vezet Magyarország, miután megverte a legjobbjukat (6-2, 6-3 Ilkel ellen), így nagyon megnyugtató előnnyel mehet pihenni a csapat a holnapi folytatás előtt.

Miközben az elitcsoportban egyen-csarnokok egyen-pályáin játszanak, addig a leghangulatosabb helyszíne a hétvégén a Görögország-Szlovákia párharcnak van.

A 2. mérkőzés végeredménye: Piros Zsombor – Cem Ilkel 6-2, 6-3

A három győzelemig tartó párharc állása 2-0 Magyarország javára.

Következik: páros mérkőzés, szombat, 11 óra, Keszthely.

És ha szükséges, egy, vagy két egyéni összecsapás.

Cikkünket folyamatosan frissítjük!

Nyitókép: Marozsán Fábián a francia Adrian Mannarino ellen játszik az amerikai nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének második fordulójában a New York-i Flushing Meadowsban 2023. augusztus 30-án.

MTI/AP/John Minchillo