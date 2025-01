Szakállas viccel kommentálták a magyar sportoló világraszóló sikerét – így reagáltak a szurkolók

„Real hungry Hungarian…ate tiafo breakfast”, vagyis egy valódi éhes magyar, aki megette reggelire Tiafoe-t – fogalmazott rossz szóviccel egy hozzászóló, miután Marozsán Fábián 6:7 (3-7), 6:4, 3:6, 6:4, 6:1-re legyőzte a 17. kiemelt amerikai Frances Tiafoe-t az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, és ezzel bejutott a legjobb 32 közé.

Az elcsépelt kifejezés szerzőjét és színvonalát nem hagyták szó nélkül a kommentelők, akik között számos angol-, de spanyol és orosz nyelvűt is megmozgatott a magyar teniszsiker híre.

Az amerikai Frances Tiafoe Marozsán Fábián ellen játszik az ausztrál nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének második fordulójában Melbourne-ben 2025. január 16-án / Fotó: MTI/AP/Vincent Thian

„Huge milestone”, azaz hatalmas mérföldkő – írta egy sportbarát, hiszen „Fábi” mégiscsak nagy skalpot gyűjtött be a világranglista 16. helyezettjének búcsúztatásával. Legmagasabban jegyzett férfi teniszezőnk (59.) persze 2023-ban vert már világelsőt is – emlékeztetett egy hozzászóló arra, hogy Carlos Alcarazt is legyőzte korábban: „He defeated Alcaraz too.” Grand Slam versenyen ellenben először múlt felül TOP 20-as riválist!

„Igazán inspiráló volt látni, hogyan küzdöttél és mutattad meg az erődet a pályán”

– magasztalta Marozsán Fábiánt egy rajongó, aki jól összefoglalta a lényeget: nem csupán az eredmény bravúros, a mutatott játéka is egészen kiváló volt.

„Hű, micsoda hír! Szuper Fábi, csak így tovább!” – jött egy biztató bejegyzés 25 éves versenyzőnknek, akinek 2024-ben a 3. kör jelentette a végállomást. Most a negyedikbe vágyik.

Marozsán Fábián a legjobb 16 közé kerülésért Lorenzo Sonegóval találkozik magyar idő szerint szombat hajnalban Melbourne-ben. A világranglistán 55. olasz játékos – akivel honfitársunk először játszik majd karrierje során – a brazil Joao Fonsecát búcsúztatta.

Nyitókép: MTI/AP/Ng Han-kuan