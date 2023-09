Megjelent Szoboszlai FIFA-kártyája: ilyen értékeket kapott a magyar klasszis

Az M4 Sport számolt be arról, hogy szeptember 29-én jelenik meg az EA Sports népszerű focis videojátéksorozatának új része, az EAFC 24. Hozzátették, hogy a nagyobb csapatok játékosainak értékelései is elkezdtek kiszivárogni – köztük Szoboszlai Dominiké is.

Mint kiderült, a magyar válogatott középpályása 82-es értékelést kapott a játék alkotóitól.

Szoboszlai értéke hárommal nőtt a tavalyihoz képest,

hiszen a FIFA 23-ban (a tavalyi játéknak még ez volt a neve) az RB Leipzig játékosaként 79-es kártyát kapott.

A lap azt a kérdést is feltette, hogy ezzel a fiatal tehetség lesz-e a legjobb magyar labdarúgó a játékban, hiszen az előző szériában Willi Orban és Gulácsi Péter is jobb értékelést kapott.

A vonatkozó bejegyzést alább tekinthetik meg:

Nyitókép: Instagram-fotó