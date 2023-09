„Hiszem azt, hogy fejlődött a magyar futball” – a szerbek ellen győztes gólt szerző Könyves Norbert a Mandinernek

Mesébe illő, könyvbe kívánkozik Könyves Norbert története. A szerbiai Adáról indult labdarúgó kitartással, szorgalommal és tehetséggel a magyar első osztály meghatározó játékosává nőtte ki magát. Közel 300-szor lépett pályára, több mint félszázszor talált be, 30 éves kora után a nemzeti csapatba is bekerült, és debütálásakor – éppen Szerbia ellen – azonnal győztes gólt szerzett. Három éve, amikor legutóbb legyőztük déli szomszédunkat 2020. október 11-én.

Beugróból lett főszereplő

És akkor előhúzta a cilinderből a nevét Marco Rossi szövetségi kapitány, akinek azonnal bevethető helyettest kellet találnia az éppen formán kívüli kulcsembere, Szalai Ádám helyére. Könyves Norbert jött, játszott, és győzött: a Paks jelenlegi, a Zalaegerszeg akkori szélsője csúcsékként a kezdőcsapatban kapott helyet Belgrádban, a koronavírus-járvány miatt zárt kapus Nemzetek Ligája mérkőzésen. Az 1-0-ra megnyert összecsapáson ő szerezte az egyetlen gólt. Minden benne volt, ami rá jellemző: sprintelt egyet, letámadott, becsúszva szerelte a tétovázó védőket, felpattant, és a kapust kicselezve a hálóba gurított. Könyves Norbert Mandinernek elevenítette fel az élményt.

„Mindig bennem van az a jó érzés, amit akkor átéltem.

A küzdőszellemem nagyon messzire juttatott, ezzel harcoltam ki a válogatottságot is, amit nem adnak ajándékba. Ha hallom, hogy ismét Szerbia-Magyarország mérkőzés lesz, eszembe jutnak az emlékek. Nagyon izgatott voltam, amikor megtudtam, hogy a kezdőcsapat tagja leszek, viszont a pályán olyan volt, mint a többi mérkőzés. Az, hogy sikerült betalálnom, különleges dolog. Szerbiában, ám magyar többségű területen születtem, de semmilyen elégtételt nem jelentett, egyszerűen így hozta a sors.”

Kell a támogatás

Könyves számára csak az okozhat hiányérzetet, hogy a covid idején nem lehettek nézők a belgrádi stadion lelátóin, így szerettei is csak a televízión keresztül szoríthattak érte. A történelem annyiban ismétli önmagát, hogy – fegyelmi büntetés miatt – a mostani is zárt kapus találkozó lesz, kizárólag gyerekek és kísérőik népesíthetik be a Rajko Mitics Stadiont, ahogy tavaly az angolok elleni 1-0-s siker alkalmával a magyar fiatalok a Puskás Arénát.