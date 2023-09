Hét lépcsőfokon a világsztárok közé

1. A Főnix Gold FC

Sokan talán már nem is emlékeznek rá, de az édesapa is NB I.-es labdarúgó volt, a 2000-es évek elején a Tatabányának volt a tagja, együtt szerepelt a játékos-edző Kiprich Józseffel, valamint Kozma Istvánnal és Mészöly Gézával. Nem sokkal vissza­vonulása után megalapította a Főnix Gold FC-t, ahová már az egészen kicsi Dominikot is elvitte magával. Szoboszlai Zsolt saját bevallása szerint hároméves kora óta edzette a fiát, gyakran otthon, a kertben is futballoztak, nem meglepő, hogy Dominik nemcsak a saját korosztályában, hanem a jóval idősebbek között is kitűnt a tehetségével. Minden bizonnyal az sem véletlen, hogy évekkel később Szobó a következő szöveget tetováltatta a karjára: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.”

2. A korosztályos Eb-t érő gól

2017-ben hazánk rendezte az U17-es Európa-bajnoki selejtező elitkörét. Szoboszlai Dominik ekkor már a Salzburg játékosaként tért vissza Magyarországra, és egyértelműen a nemzeti csapat kulcsjátékosa lett. Az oroszok elleni találkozón két remek szabadrúgásgólt lőtt, a norvégok elleni, sorsdöntő meccs legvégén pedig újabb bombagólt szerzett. A mérkőzés lefújása után így nyilatkozott: „Nem találok szavakat arra az érzésre, amikor a labda a hálóban kötött ki. Életem eddigi legfontosabb gólját szereztem.”