Gyengül a védelem, de Szoboszlai Dominik tovább szárnyalhat a Liverpoollal!

A helyszín különösen kedves lehet honfitársunknak, hiszen emlékezetes: a Molineux Stadionban aratta eddigi legnagyobb különbségű idegenbeli győzelmét Anglia ellen, Nemzetek Ligája-találkozón (2022. június 14-én) a magyar válogatott. Szoboszlai azon a mérkőzésen 55 percet játszott, de szombaton várhatóan ismét kulcsszerepet bíz majd rá Jürgen Klopp vezetőedző.

Mindennek több oka is van: elsősorban az, hogy – különböző okok miatt – a Liverpool nem a legerősebb összeállításban játszik majd. Ennek természetesen nem az a magyarázata, hogy a német mester esetleg lebecsülné a négy forduló alatt mindössze egyetlen győzelmet elérő riválisát, még csak az sem, hogy a Pool jövő hét csütörtökön megkezdi a nemzetközi kupaszereplését az Európa Ligában, az osztrák Linzer ASK otthonában, és esetleg rotálni szeretne.

(A hírek szerint egyébként több száz honfitársunk szurkol majd a helyszínenen Szoboszlai Dominiknak!)

Nézzük csak, kik és miért hiányoznak majd a Liverpool szombati kezdőcsapatából, és hogy állhat fel a Mersey-parti csapat?

A kapuban brazil Alisson Becker helye bombabiztos, ám a védelem eléggé foghíjas lesz. Szoboszlai csapatbeli legjobb barátja, Trent Alexaner-Arnold még az Aston Villa elleni mérkőzésen szenvedett combizom-húzódást, a 71. percben le is kellett cserélni, a védő kihagyta az Ukrajna elleni Eb-selejtezőt, valamint a Skócia elleni presztízs csatát is, a Wolverhampton ellen várhatóan az előző bajnokin a helyére beálló Jarell Quansah bizonyíthat. A 2021 nyarán szintén a Lipcséből Liverpoolba igazoló Ibrahima Konaté még a Bournemouth elleni mérkőzésen sérült meg, és bár van esély a pályára lépésére, elképzelhető, hogy ő is kihagyja még a szombati meccset.

Virgil Van Dijk viszont egészen biztosan nem játszik! A Pool csapatkapitányát még a Newcastle elleni rangadón állította ki teljesen jogosan John Brooks játékvezető (a holland védő a tizenhatoson kívül, nyilvánvaló gólhelyzetben gáncsolta el a hazaiak támadóját, Alexander Isakot), amiért eredetileg csupán egymeccses eltiltást kapott volna,

ám mivel derék Virgil barátunk egy nyilatkozatában „kibxxxott viccesnek” minősítette a spori ítéletét, a fegyelmi bizottság megduplázta a büntetését...

Van Dijkot várhatóan Job Joël Matip helyettesíti majd, a védelem bal szélén Andrew Robertson kirobbanthatatlan.

Virgil van Dijk nem csak a szabálytalansága, hanem a meggondolatlansága miatt sem lép pályára Wolverhamptonban Fotó: MTI/EPA/Peter Powell

A Liverpool középpályáján is változások várhatóak: a hírek szerint a Argentínából kisebb izomfáradtsággal hazatérő Alexis MacAllister csupán a kispadon kezd majd. Curtis Jones és Szoboszlai Dominik közé a japán Endo Wataru férkőzhet be, de mindenképpen helyet kellene szorítani a portugál válogatottban is szárnyaló Diogo Jotának is.

Elöl kellemes gondjai vannak Jürgen Kloppnak: az ázsiai milliárdok ellenére Liverpoolban maradó Mohamed Szalahot egyszerűen nem lehet kihagyni, a Newcastle ellen csereként duplázó Darwin Núnez egyre markánsabb teljesítményt nyújt, a kolumbiai Luís Diaz szintén gólerős – és akkor még meg sem említettük a holland tehetséget, Cody Gakpót, aki szintén visszatérhet a kezdőbe.

A legütőképesebb liverpooli kezdőcsapat miatt főjön a német menedzser feje, számunkra csak az a lényeg, hogy Szoboszlai Dominik továbbra is sokat játsszon, folytassa a remeklését – no, és a gólgyártást!

Nyitókép Szoboszlai Dominik és a Liverpool – előre megy, nem hátra! Fotó: MTI/AP Jon Super