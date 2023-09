Érzelmek kizárva – a Fradi felemelkedése

Nem is olyan régen megmosolyogták, még gúnynevet is aggattak önre, amikor azt a célt tűzte ki, hogy a Ferencváros állandó résztvevője legyen a nemzetközi kupasorozatok főtáblájának, csoportkörének. Szólíthatom Csoportkör Pálnak?

Nekem ez sosem fájt, a csipkelődés mindig benne van a sportban. De nem véletlenül mondogattam, mondogattuk, hanem mert hittük. Először azt, hogy bajnokok leszünk. Majd a fejlődést látva tűztük ki célul az európai csoportkört. Mikor 2019-ben tényleg sikerült bekerülnünk, Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke rögtön készített is egy közös képet velem azzal a felirattal, hogy „Csoportkör Pállal”, szándékosan így írva. Nem gondoltam volna, hogy egymás után ötször is a főtáblán leszünk, akkoriban csodának tartottam volna. Főképp, hogy mi mindig az első selejtezőkörből indulunk, és négy párharcot kell sikerrel megvívnunk.

Más polcra tett minket a Groupama Aréna. Onnantól kezdve komolyan vettek bennünket”

A régióban nem sok ország klubjai büszkélkedhetnek az FTC-éhez hasonló mutatóval. Az Európa­-konferencialigában borítékolható az első két hely egyike és a továbbjutás?

A csoportunk van olyan erős, mint jó néhány kvartett a magasabban jegyzett Európa-ligában. A rajton hazai pályán 3-1-re legyőzött szerb Čukarički például megverte a regnáló bajnok Crvena zvezdát. Az olasz Fiorentina játékoskeretének értéke a hatszorosa a miénknek, továbbá tavaly éppen döntőt játszott az EKL-ben. A Genk azért veszélyes, mert nem közönségcsalogató név, ám erős csapat, hiszen a belga bajnokság bombaerős. Idén tavasszal a nyolcaddöntőben játszottunk az EL-ben, és ugye evés közben jön meg az étvágy, azaz ezúttal is szeretnénk megérni a tavaszt.