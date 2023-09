Dibusz Dénes bizakodó a nehéz Konferencia-liga csoport ellenére

Dibusz szerint „a lényeg azonban most is az, mint az előző csoportkörökben, azaz mindenkinek a tudása legjavát kell adnia, csapatként kell együtt működnünk, egységet kell alkotnunk, és akkor egyik sem lesz megoldhatatlan feladat – zárta gondolatait Dibusz Dénes, akinek rövidesen a magyar válogatottban is helyt kell állnia a közelgő találkozókon, hiszen a sérüléséből felépülő Gulácsi Péter vélhetően még nem kész egy teljes értékű őszi idényre.

A Ferencváros az Európa Konferencia-Liga csoportkörének első játéknapja

szeptember 21., csütörtök lesz. A további játéknapok: október 5., október 26., november 9., november 30., december 14.

A pontos menetrend később alakul ki.

Dibusz Dénes meghatározó alakja már hosszú évek óta a Ferencvárosnak, de azt tudta, hogy majdnem Pécsen ragadt, amikor még sokkal kevésbé vette komolyan a labdarúgást?

Sikereinek hátterében egy kiegyensúlyozott családi miliő áll, felesége és kisfia biztos érzelmi hátteret jelentenek neki.

Látta már együtt a Dibusz családot? És látta már őket a budapesti állatkertben sétálni?

Itt megnézheti együtt a teljes Dibusz-famíliát és arról is hallhat milyen álmai vannak Dénesnek a válogatottal: