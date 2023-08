Új kapitánya lesz Szoboszlainak

A Liverpool FC a hivatalos honlapján jelentette be, hogy az új idénytől a holland Virgil van Dijk lesz a csapat első számú kapitánya, helyettese pedig Trent Alexander-Arnold. Az új kapitány számára nem ismeretlen a feladatkör, hiszen a holland válogatottban is ő hordja a megtisztelő karszalagot a pályán. Elődje, Jordan Henderson, és annak helyettese James Milner is távoztak a nyáron a csapattól, ezért volt szükség új kapitányra és helyettesre.

Különleges érzés, hogy én lehetek a csapatkapitány, egyelőre nem is tudom elmondani, mit érzek, csupán annyi biztos, hogy rendkívüli büszkeséggel tölt el”

– nyilatkozta a holland, aki egyébként 2018 januárjában érkezett és 222 hivatalos mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben.

Nyitókép: Youtube