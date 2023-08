Telefonzsonglőrködéssel tette emlékezetessé az atlétikai vb-t a világbajnok gátfutó (Videó)

Az amerikai Grant Holloway nyerte a férfiak 110 méteres gátfutás versenyét a budapesti atlétikai világbajnokságon. Ezzel sorozatban harmadszor aratott győzelmet a világversenyen. Nemcsak kiváló futásával, de egyedülálló humorával is emlékezetessé tette a nézők számára az eseményt. Az aranyérem átvétele után ugyanis Holloway-nak sorra dobálták be a nézők saját telefonjaikat, hogy azokkal is csináljon egy képet, ő pedig egy laza mozdulattal hajította vissza őket a szelfik elkészítése után.

Nyitókép: Képernyőkép