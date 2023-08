„Ennyi kapott góllal nem lehet bajnokságot nyerni!” – Máté Csaba az eltaktikázott, Puskás Akadémia elleni meccs után

Máté Csaba közvetlenül az egyik legnagyobb rivális, a Puskás Akadémia elleni mérkőzés lefújása után – önkritikusan – több hibára is felhívta a figyelmet:

- Elég bő a keret ahhoz, hogy tudjunk változtatni bizonyos szituációkban – jelentette ki a szakember, és egyből meg is magyarázta, miért kezdett soha nem látott összeállításban a bajnokcsapat. – A változtatásoknak egyszerű oka volt, ezúttal csütörtökről vasárnapra játszottunk, így egy nappal kevesebb felkészülési idő jutott.

Ez a mi felelősségünk, mi állítottuk össze így a csapatot!

Ezzel együtt úgy gondolom, egy pontrúgás kivédekezése nem összeállítás kérdése.

A Puskás Akadémia védői, ha szükség volt rá, kézzel-lábbal is megakadályozták a Fradi játékosait a gólszerzésben Fotó: fradi.hu

Majd a Ferencváros megbízott vezetőedzője egy meglepő indokkal is megmagyarázta, hogy miért kezdődött ennyire döcögősen a szezon a Fradi számára.

- Az elmúlt időszakban sok gólt szereztünk, a helyzeteinket jó arányban használtuk ki, ez vasárnap nem volt elmondható. Rá kell éreznünk arra, hogy a védekezésnek is megvan az öröme, fontos lenne, hogy nullára lehozzunk egy mérkőzést.

Néha túlságosan támadó szellemben játszunk, ennek eredményeként az ellenfél sokszor odaér a kapunkhoz.

Ezen mindenképpen dolgoznunk kell, de voltak lehetőségeink, akár az első félidőben is, akár, ha korábban szerezzük a szépítő gólt, izgalmasabbá tehettük volna a mérkőzést. Ennyi kapott góllal nem lehet bajnokságot nyerni, ezen egyértelmű, hogy dolgoznunk kell. A futball továbbra is csapatsport, most is együtt kell kijavítanunk a hibákat, nem egymásra mutogatni. A játékosok az utolsó pillanatig megtettek mindent a szépítésért, ebben a tekintetben nem érheti őket szemrehányás. A csapat nem adta fel, ez pozitívum, a többin sürgősen javítani kell!

Nyitókép Máté Csaba érthetően nem volt vidám a Puskás Akadémia elleni vereség után Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt