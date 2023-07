Cikkünk frissül!

Világbajnok a férfi kardcsapat a milánói vívó-világbajnokságon!

Milánó, 2023. július 28. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás (j-b) összeállítású férfi kardcsapat, miután legyõzte a sorozatban négyszer világbajnok dél-koreaiakat a milánói vívó-világbajnokságon 2023. július 28-án. MTI/Illyés Tibor

Íme a csodálatos csapatarany története a mai döntőből.

Szatmári András nagyon magabiztosan kezdett, 4-1-re vezetett már a korábbi egyéni világbajnokunk, amikor ellenfele, Oh Szanguk elkapta a ritmust és 5-4-re fordítva adta át a pástot Szilágyi Áronnak. Áron nem hagyta, hogy a koreaiak ritmusban maradjanak, Gu Bongil sárgát is kapott az egyik akció során. 10-9-el adta át Szilágyi a pástot Gémesi Csanádnak, aki Kim Junhoval nézett farkasszemet.

Gémesi gyönyörű egylámpás találatokkal vitte tovább Áron lendületét és 15-13-mal lépett le a pástról,

hogy Szatmári András újra színre lépjen.

Szatmári fantasztikus tempót fogott Gu Bongil ellen és 5-3-ra hozva a saját játékát, 20-16-tal adta át a pástot Gémesi Csanádnak. Az ellenoldalon Oh Szanguk, a koreaiak világklasszisa érkezett, de Csanád nem látszott megilletődöttnek. Oh sajnos megállíthatatlan ritmust fogott és 9-3-ra hozta a saját körét, így Szilágyi 23-25-ös hátrányban érkezett a folytatásra. Már az első akció után videózást kért a magyar, nem véletlenül, övé lett a találat.

Utána szinte folyamatos videózást kértek a felek, Kim Junho is kihasználta a lehetőségeit, de mindkét fél rendkívül agresszív stílusban folytatta. Szilágyi sajnos nehezen találta a fogást a koreain, és 27-30-cal adta át a pástot Gémesi Csanádnak, aki hatalmas elánnal érkezett és jól is haladt Gu Bongil ellen, de amikor egyenlíthetett volna, egy kilépés miatt ismét találatot vesztett a magyar, miközben az egyik akció után egy korábbi sárgát követően piros lapot kapott a koreai.

Fej-fej mellett haladtak a vívók, amikor egy kérdéses találatot a korainak ítéltek és hiába hozott Gémesi is egy pontot, így is 33-35-ös hátrányban érkezett Szatmári András Kim Junho ellen. Kim rendkívül koncentrált formában folytatta a koreaiak találat-gyűjtését,

de Szatmári elkapta a ritmust és hihetetlen éteri állapotban szállította egymás után a találatokat.

„Nagyon furcsa volt az egész, arra számítottam 37-33 után, hogy jelentős hátrányból fogom átvenni, de a Szatyi elkezdett tusokat adni gyönyörűen” – méltatta társát a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi az M4 Sportnak adott nyilatkozatában.

Tudtam, hogy itt vívnom kell, lábaznom kell és mindent beleadnom, de nagyon nehéz volt” – értékelt Szilágyi.

Mínusz ötről vette át a vezetést 39-38-nál és egy gyönyörű egy lámpással 40-39-el adta át a végső körre, a befejezésre Szilágyi Áronnak a pástot, akinek Oh Szanguk ellen kellett minden tudását felmutatnia. Két egymást követő találatot hozott Szilágyi, ami után Oh is hozott egyet. Majd még egyet.

Szilágyi jött egy újabb egy lámpás csodával, egy klasszikus fejvágással.

43-41 volt ekkor az állás, majd Oh kapaszkodott vissza egy újabbal, így 43-42, lett, majd Szilágyi egy gyönyörű parád riposzt után 44-42-re módosítsa az állást. Szilágyi, ahogy csak ő tudja ilyen kiélezett helyzetben, bevitte a döntő tust, már ünnepelt, amikor még videózott a zsűri. De nem is lehetett kérdés,

mert 45-42-re győztünk és ezzel 2007 után ismét VILÁGBAJNOK A MAGYAR FÉRFI KARDCSAPAT!

Milánó, 2023. július 28. Szilágyi Áron az utolsó tus után az Oh Szan Guk elleni asszóban a férfi kardcsapatok versenyének döntõjében a milánói vívó-világbajnokságon 2023. július 28-án. A magyar csapat legyõzte a sorozatban négyszer világbajnok dél-koreaiakat. MTI/Illyés Tibor

Már a szezon elején hallhattuk Szilágyi Áron háromszoros olimpiai bajnok vívó-fenoménunktól, hogy ennek az évnek a milánói világbajnokság férfi kardcsapat-versenye lehet a csúcspontja. Úgy is lett, ahogy a bajnok ezt megjósolta, mindannak ellenére, hogy Áron közel járt ahhoz is, hogy egyéniben címet védjen a tavalyi aranyérme után. Ott aztán végül nem sikerült a döntőbejutás és bronzéremmel zárt Szilágyi, hogy már az éremosztás után megerősítse, csak a csapat forog a fejében.

Csütörtökön a nyolc közé jutásért a törökök valamelyest megizzasztották a mieinket, de Szilágyi Áron végül ellentmondást nem tűrő befejezéssel zárta le a kérdést, hogy ma a legjobb nyolc között kezdhessenek a mieink.

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású együttes

ma a japánok elleni sima negyeddöntős győzelem után a franciákkal találkozott, akiktől a júniusi Európa Játékok keretében rendezett Európa-bajnokság elődöntőjében 45–42-re kikapott.

Ma más kottából dolgoztak a mieink, hiszen hamar öt-, majd tíztusos különbség alakult ki a javunkra. Szatmári és Szilágyi stabil győzelemmel kezdett, ez megadta az alaphangot. A folytatásban is a magyarok elképzelése szerint alakult a mérkőzés, ha rosszul is indult egy-egy asszó, a végére mindig javított az éppen páston lévő. A kilenc párharcból csak egy zárult francia sikerrel.

A magyar csapat kilenctusos sikerrel jutott a döntőbe, ahol a sorozatban négy egymást követő világbajnokságon aranyéremmel záró dél-koreaiak ellen kellett bebizonyítani, hogy minden sorozat megszakadhat egyszer.

Megszakadt, és ezúttal világbajnok MAGYARORSZÁG!

Az aranyérmes férfi kardcsapat a milánói világbajnokságon szerzett aranyéremmel a nyakukban. Andreas SOLARO / AFP)

Az M4 Sportnak adott interjúban Gémesi Csanád, aki élete első világbajnoki címét szerezte, elmondta, hogy mennyire boldog.

Megmondtam a srácoknak, hogy én nem fogok még egyszer ezüstöt hazavinni, csakis aranyat. Nem volt más út, csak ez az egy, összefogtunk, összeraktuk és megcsináltuk. Hazavisszük azt az aranyérmet.”

Végezetül Decsi Tamás nyilatkozott az M4-nek.

Azt gondolom, hogy ez egy csoda. Természetesen a csapat megérdemelte, hogy végre megnyerje ezt az aranyérmet, fantasztikusan vívtak a fiúk, a cél most már Párizs”

– zárta le Decsi.



VÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, MILÁNÓ

FÉRFI KARD, CSAPATVERSENY

DÖNTŐ

MAGYARORSZÁG–DÉL-KOREA 45:42

A magyar csapat korábbi mérkőzései

Elődöntő

Magyarország–Franciaország 45–36

Negyeddöntő

Magyarország–Japán 45–25

Nyolcaddöntő

Magyarország–Törökország 45–41

A 32 között

Magyarország–Mexikó 45–11