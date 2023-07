Ezt mondják Szoboszlairól új csapattársai

A Liverpool játékosai számára véget ért a vakáció. A többieket követve kedden válogatottjaikban szereplő labdarúgók – köztük Szoboszlai Dominik – is megkezdik az edzéseket Jürgen Klopp vezetésével. A felkészülés előtt a klub brazil középpályása, Fabinho nyilatkozott a Liverpool kommunikációs csapatának, és a beszélgetésben a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya is szóba került.

Szoboszlai Dominik kedden edzésbe áll Liverpoolban

Forrás: YouTube

Fabinho ellenfélként megtapasztalta mennyire jó Szoboszlai

A brazil játékos elmondta, nagyon örül, hogy a Szoboszlai Dominik és az argentin világbajnok Alexis Mac Allister is a Liverpoolt erősíti. „Az elmúlt öt-hat szezonban három középpályást is elveszítettünk, akik nagyon fontosak voltak számunkra. Épp ezért nagyon jó, hogy sikerült pár remek játékost igazolni, mert nagy szüksége lesz rájuk a klubnak. A játékunk intenzitása olyan, hogy nem is három-négy, hanem inkább hat középpályás kellene e posztokra, szóval nagyon j, hogy az új játékosokat a csapatban tudhatjuk” – fogalmazott a brazil játékos.

Játszottunk már ellenük, tudjuk, milyen jók!

Örülünk, hogy a csapatunkban tudhatjuk őket – mondta Szoboszlairól és Mac Allisterről Fabinho, hozzátéve, hogy személy szerint is segíteni fog a két új csapattársnak a beilleszkedésben, és reméli, mielőbb beletanulnak a Liverpool játékába. szintén nagy segítség lehet számukra a Liverpool harmadik számú kapusa, a 36 éves spanyol Adrián San Miguel del Castillo, aki a Liverpool honlapjának arról beszélt, hogy mindenben segíteni fog az újaknak.