A Debrecen vagy a Puskás Akadémia startol jobban? Győz-e az élvonalba visszatérő MTK és Diósgyőr? – indul a magyar labdarúgó-bajnokság

Pénteken, július 28-án 20:00 órakor az MTK-Paks mérkőzéssel kezdetét veszi az NB1 2023/2024-es idénye. Legalábbis a mezőny nagy része számára, ugyanis a Ferencváros és a Kecskemét mérkőzését még korábban elhalasztották a nemzetközi kupaszereplés miatt. Ez a párharc egyébként különösen érdekes lesz, hiszen az alaposan kicserélődött kerettel startoló Fradi és a tavalyi második helyével óriási meglepetést okozó Kecskemét tavasszal is komoly csatát vívott egymással. Ám erre a mérkőzésre sajnos még jó darabig várnunk kell.

Az MTK most jutott vissza az első osztályba, a csapatban nyilván erős a vágy, hogy bizonyítsa, helye van a legjobbak között.

Ezzel együtt a nyílt sisakos támadófocit játszó Paks, amelyet épp az MTK korábbi edzője, Bognár György vezet, erősebbnek tűnik. Még úgy is, hogy a tavalyi gólkirály, Varga Barnabás azóta a Fradihoz csatlakozott, hiszen a tolnai csapat azért erősödött is: leigazolták a válogatott tartalékkapusát, Szappanos Pétert, Beke Pétert, a Budafoktól, és Könyves Norbert is visszatért.

A hétvége további mérkőzései közül is lesz olyan, ami tartogat izgalmakat. Szombaton, július 29-én 18 órakor a Diósgyőr és a Puskás Akadémia csap majd össze. A DVTK most tért vissza az élvonalba, és vélhetően azért igazolt nyáron egy csapatnyi játékost, hogy sikerüljön a legjobbak közt megszilárdítani a helyüket. A keretet ezzel együtt alaposan felforgatták, ráadásul a most érkezett játékosok kivétel nélkül külföldi kluboktól jött légiósok, ezért a magyar közeget biztosan nem ismerik.

Az esélyek a Puskás Akadémia mellett szólnak, de a DVTK otthonában – a klub szurkolóit ismerve – egyetlen csapatnak sincs egyszerű dolga.

Ugyanaznap este 20:15-kor az Újpest a Fehérvárt fogadja. A székesfehérvári klub óriási veszteségeket szenvedett az elmúlt évben, hiszen kihátrált mögüle a főszponzor MOL, nyáron pedig nagyon sok játékos távozott a csapattól, többek közt Marcel Heister, Loic Nego, és Dárdai Palkó. Talán az egyetlen pozitívum, hogy elkerülték a kiesést, de valójában ez sem a csapat érdeme volt. A keretük azonban még így erősebb mint az Újpesté, amely tavaly a nyolcadik helyen végzett.

A Fehérvár csapata számára mindenesetre itt az alkalom, hogy bizonyítsák, nem csak papíron van helyük az NB1-ben.

Vasárnap, július 30-án este 20:00-kor a kupagyőztes Zalaegerszeg fogadja majd a Kisvárda csapatát. Az Európai Konferencialiga selejtezőjének első fordulójában a kék-fehérek egygólos vereséget szenvedtek az Eszék ellen, ami nem jó előjel, de most javíthatnak, egy győzelem biztosan jobb felkészülés a visszavágóra. A kisvárdai klubhoz már most is sok játékos csatlakozott, köztük az egykor nagy tehetségnek tartott, és a Serie A-t is megjárt Balogh Norbert, aki kölcsönbe érkezett a Dunaszerdahely csapatától, érdekes lesz látni mire képes a klub az új kerettel.

Július 31-én 20:00 órakor Debrecen- Mezőkövesd mérkőzést rendeznek a DVSC otthonában. A csapat a szerződését meghosszabbító Dzsudzsák Balázzal a keretében önbizalomnövelő idegenbeli sikerrel kezdte az Európai Konferencialiga selejtezőjének első fordulóját, ami olyan szempontból is előnyt jelent nekik, hogy már van egy tétmérkőzés a játékosok lábában.

Nyitókép: Trenka Attila