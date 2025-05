Május 15-én kezdődik a Planet Lens Nemzetközi Természetfotó- és Filmfesztivál – Interjú Tomaj Zsófia fenntarthatósági tanácsadóval (X)

Az esemény házigazdája Tomaj Zsófi fenntarthatósági tanácsadó, a Vantage Point ügyvezetője, akivel arról beszélgettünk, miért lesz ez az esemény kihagyhatatlan azok számára, akiket érdekel környezetünk védelme, vagy egyszerűen csak megmerítkeznének a természet szépségeiben.

Mit jelent számodra személyesen, hogy te lehetsz a fesztivál házigazdája?

Nagy megtiszteltetés. Számomra a fenntarthatóság nem csupán szakma, hanem életforma. A Planet Lens házigazdájaként az a feladatom, hogy hidat képezzek a közönség és a tartalom között – hogy közösen gondolkodjunk a természet értékeiről, a minket körülvevő világ törékenységéről és arról, hogyan lehet mindezt szeretettel és hatékonyan védeni.

Milyen programokra számíthat az, aki ellátogat a fesztiválra?

A kínálat igazán sokszínű a filmeken és fotókon túlmutató. Lesznek természetfilm-vetítések, szabadtéri fotókiállítások, interaktív előadások, workshopok – mindez több helyszínen, például az ActiCity-ben, a CODE – Digitális Élményközpontban vagy a FOTON-ban. A programok célja, hogy minden érzékszervre hassanak: lesz csillagászati távcsöves bemutató, audiovizuális koncert, helytörténeti séta, tudatos étkezéssel kapcsolatos program, és sok játék is. A természetvédelem és a tudatos mindennapok gondolatisága jelenik meg majd minden programon a négy nap alatt, az ismeretszerzés élménnyé válik – és ez hatalmas ereje a fesztiválnak.

Minden korosztály talál majd érdeklődésének megfelelő programot az eseményen?

A fesztivál mindenkihez szól és nagy a hangsúly a programban azon, hogy a fiatal generációk megszólítva érezzék magukat. A gyerekeket újrahasznosítási workshopok, humán energiával hajtható bringák és társasjátékozás várja, míg a gimnazista korosztály például kommunikációs és fotós kreatív workshopokon vehetnek részt.

Mit lehet tudni a fesztiválra nevezett fotókról és filmekről?

A nevezett művek a világ minden tájáról érkeztek, és nem csupán technikai szempontból kiválóak – érzelmileg is erősen hatnak a nézőre. A természetfotók nemcsak szépséget, hanem történeteket is közvetítenek: sokszor a klímaváltozás, az élőhelypusztulás, vagy éppen az ember és természet kapcsolatának finom, érzékeny dinamikái jelennek meg rajtuk. Ezek a képek és filmek párbeszédet indítanak – magunkkal és egymással is. A nominált fotók és filmek alkotói egyébként a fesztivál alatt, egy díjátadó gála keretében vehetik majd át díjaikat, többek között a Herendi Porcelánmanufaktúra által készített porcelánművészeti alkotásokat.

Milyen élményt szeretnétek nyújtani a látogatóknak?

Egyfajta ráébredést és cselekvésre ösztönzést. Rácsodálkozást arra, hogy milyen sokszínű és lenyűgöző a természet és milyen fontos megvédenünk azt, akár egészen apró lépések megtételével is. Hogy amikor hazamennek, máshogy nézzenek egy fára, egy madárra vagy akár a saját ökológiai lábnyomukra. A Planet Lens egy találkozási pont: természet és ember, művészet és tudatosság, egyén és közösség között. A fesztivál négy napjában kérdéseket teszünk fel, és utakat mutatunk. A többi már a látogató dolga.

Mit üzennél azoknak, akik még nem döntötték el, ellátogatnak-e a fesztiválra?

A természet mindenkié. És a fesztivál is. Bárki megtalálhatja benne azt, ami megszólítja: lehet, hogy egy film, egy előadás, egy fotó, egy beszélgetés – vagy egy séta egy kiállítás képei között. Érdemes eljönni, lelassulni és rácsodálkozni arra, ami körülvesz minket, csak talán eddig nem figyeltünk rá eléggé.

