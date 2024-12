A Random Trip, a StEFREM és Tóth Vera is fellép a Várkert Bazárban (X)

Izgalmas koncertekkel, színes kulturális programokkal várja a Várkert Bazár az év végét. A zenerajongók a Random Trip neves zenészeivel ünnepelhetik az előszilvesztert és a Be Massive bulijával zárhatják az évet. De érdemes ellátogatniuk a Várkert Bazárba azoknak is, akik az új esztendőben szívmelengető élményekkel töltődnének a hideg téli napokon. Koncertek, szabadtéri kiállítás, színházi est és mozi is lesz!

Fotó: VKN

A Grecsó fivérek különleges irodalmi táncprodukciója a Többet magunkról december 29-én utoljára látható a Várkert Bazárban. A nagysikerű előadás gerincét Grecsó Krisztián író művei képezik, az estet az improvizatív jazz zene és Grecsó Zoltán táncművész összetéveszthetetlen mozdulatai varázsolják színházi élménnyé. Az előszilvesztert a Random Trip teszi majd emlékezetessé, az idén 15 éves csapat koncertjén a hazai könnyűzene legelismertebb előadói lépnek fel és vonják be egymást a legváratlanabb zenei kalandokba. A sztárvendégeik között lesz: Tarján Zsófi (Honeybeast), Vitáris Iván (Ivan & The Parazol), Sena (Irie Maffia), Vavra Bence és Wolf Kati.

Fotó: VKN

A Be Massive elektronikus zenei partijával zárul az idei év a Várkert Bazárban. Magyarország legnevesebb DJ-i hallhatók majd, fellép Chriss Ronson, Dubecticut, Lenny Lenoks, Robert Makai, Metha és Somazed is. Az elmúlt esztendők évzáró partijai rendkívül népszerűek voltak, a különleges vizuális elemekkel gazdagított szilveszteri buli ezúttal is elvarázsolja majd az elektronikus zene szerelmeseit.

Fotó: VKN

Számos népszerű művész lép majd fel a Várkert Bazárban 2025 elején. Az új évet egy zseniális férfikar, a StEFREM indítja. Hazánk legnépszerűbb vokális együttesének exkluzív zenei világában a crossover, a klasszikus, pop és a népzenei elemek ötvöződnek. Január 3-án “Dívák újéve” címmel ad koncertet Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fúvósai, a BJO Brass. A különleges energiákat sugárzó est vendége pedig nem más lesz, mint Radics Gigi. Igazi új évi örömkoncert lesz, amelyen mindenki feltöltődhet majd az inspiráló zenei dallamokkal! Másnap Magyarország egyik legnépszerűbb és legmeghatározóbb jazz-zenekara, a Sárik Péter Trió áll színpadra. A koncerten Illényi Katica, Berki Tamás, Szőke Nikoletta, és Koszorus Krisztina Koszika is közreműködik, a négy művész most először lép fel együtt, január 4-én tehát egy nem mindennapi est várja a zenerajongókat.