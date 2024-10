A világ legszebb könyvtárai (X)

Egy könyvtár - egyesek szerint minden otthon nélkülözhetetlen eleme. Néhány évszázaddal ezelőtt viszont még nem volt jellemző, hogy az emberek otthonában könyvespolc állt volna. Aki olvasni akart, annak nyilvános könyvtárat kellett látogatnia. A bölcsesség e “templomai” általában egyetemek és kolostorok részei voltak. Nézzük meg a legérdekesebbeket!

Egy kis történelem avagy régmúlt idők könyvtárai

Ashurbanipal könyvtára

Az első könyvtárat az i. e. hetedik században alapította Asszíria királya, Ashurbanipal. A szövegeket akkoriban agyagtáblákra vésték, és a helyi gyűjtemény több ezer ilyen „könyvet” tartalmazott. Bár ezeknek kevés közük volt a mai irodalomhoz, egyértelmű, hogy ezt az ősi birodalmat tanulásra és tudásra szomjas emberek népesítették be.

Alexandriai könyvtár

A történelem valószínűleg leghíresebb könyvtára az Alexandriai Könyvtár volt. Az i. e. harmadik században alapította I. Ptolemaiosz, Nagy Sándor király egyik segédtisztje, akinek a nevét a könyvtár viselte. Mivel több százezer papirusztekercset, majd később pergamentekercset tárolt, az Alexandriai Könyvtárat az ókor legnagyobb kulturális és művelődési központjának tartják.

Könyvtárak, mint építészeti műremekek

Francia Nemzeti Könyvtár

Eredete kissé bonyolult volt, és az akkori uralkodók hatalmi harcai jellemezték. Ma a Francia Nemzeti Könyvtár a maga nemében az egyik legfontosabb intézmény. A franciaországi könyvkiadók 1537 óta kötelesek a könyvtárnak egy példányt adni, aminek eredményeképpen több mint 14 millió kiadványt számláló gyűjtemény jött létre.

Fotó: Unsplash

Bodley Könyvtár

Az Oxfordi Egyetem diákkönyvtára kívül és belül is lenyűgöző. Belül úgy érezheted magad, mintha a Roxfort Boszorkány- és Varázslóképző Iskolában lennél, így a könyvtár már egy kiállítás önmagában. Éppen ezért tereit gyakran keresik fel a filmrendezők is. Körülbelül 11 millió könyv található itt, köztük nagyon értékes történelmi kéziratok.