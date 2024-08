Pénzügy, számvitel, kontrolling – a nyerő hármas! (X)

A pénzügyi, közgazdasági, banki, számviteli vonal napjaink egyik sztárterülete. Nem is véletlenül, hiszen a hazai és nemzetközi vállalatok soraiban egyaránt nagy szükség van a hozzáértő szakemberekre, akik nemcsak otthonosan mozognak a számok között, hanem értik is, mi miért is történik – tehát egyfajta humán készségek is megvannak. Összetett, komplikált, nehéz munkakörökről van szó, azonban a tehetség és a kitartás igencsak jövedelmező karriert jelenthet.

Nagy az igény a pénzügyi és számviteli szakemberekre hazánkban is

Amíg régen mindenki katonának állt, addig ma a jogi, pénzügyi, számviteli, mérnöki, informatikai és egyéb területek tarolnak. Elég megnézni csak a meghirdetett állásokat – nem csupán a fővárosban, vagy egyéb nagy vidéki településeken, hanem akár a kisebb városokban is.

Szekszárd városában például több hazai és nemzetközi vállalat is jelen van, várva a jó pénzügyi-számviteli szakembereket, például kontrolling vagy egyéb pozíciókra. Az aktuális pozíciókra a https://szekszardallas.hu/allasok/penzugy-szamvitel-kontrolling lehet jelentkezni a szekszardallas.hu oldalán, ahol különböző kategóriákra is szűrhetünk.

Végzettség, szakmai tudás, gyakorlati tapasztalat, nyelvismeret – a legfontosabb skillek munkába álláshoz

Amikor az ember végez az iskolában, legyen az egy mérlegképes könyvelő végzettség, pénzügyi-számviteli iskola, egyetem, egyből azt várja, hogy munkalehetőségek zöme zúdul majd rá. Ez félig-meddig így is van, de nem érdemes várni a sült galambra: próbáljunk minél hamarabb szakmai tapasztalatot szerezni, valamint kitűnni a tömegből, és a kiválóságra törekedni az adott területen. Egy pénzügyi-számviteli pozícióban ugyanis a tökéletességre kell törekedni – lehet, hogy az egyetemen elég volt a kettes, de a munkaerőpiacon “kész” vagy “nem kész” feladat van. A félmunka, a pontatlanság az utóbbi kategóriába tartozik.

Szerezzük meg tehát a fontos papírokat, végzettségeket, majd tegyünk szert tapasztalatra, ha esély adódik rá, valamint nyelvek, nyelvek és nyelvek – nagy az esély rá, hogy multinacionális közegben fogunk dolgozni, így az angol, de még akár a német is óriási előnyt jelent majd a munkaerőpiacon.