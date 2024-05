30 év, több mint 6500 vállalkozás és mintegy 110 ország: három évtizede működik az EXIM (X)

Három évtizede kezdte meg működését hazánk hivatalos exporthitel-ügynöksége, az EXIM Magyarország. Az azóta eltelt 30 évben több mint 6500 a külpiacokra lépő vagy azokon már magabiztosan mozgó magyar vállalkozás forrásellátásában vállalt szerepet, és több mint 110 országba juttatta el a magyar exportőröket. Az alapítás óta szinte töretlenül növekvő magyar export ma mintegy tízszerese az induláskori értéknek, amiben az EXIM szerepe megkérdőjelezhetetlen.

A kezdetek

Egészen az 1990-es évek elejére nyúlik vissza a magyar exporthitelezés és biztosítás intézményesítésének története. 1994. március 29-én fogadta el az Országgyűlés a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról (Eximbank) és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról (MEHIB) szóló törvényjavaslatot. Így jött létre a magyarországi exportösztönzésben kulcsszerepet játszó, állami hátterű banki és biztosítói intézménypáros, amelynek küldetése a magyar exporthoz kapcsolódó finanszírozási és biztosítási feladatok ellátása.

Az azóta eltelt három évtizedben számos kihívás, változó gazdasági körülmények és nemzetközi fordulatok színezték az EXIM történelmét, miközben – alapítási céljával összhangban – kétségkívül a hazai exportösztönzés főszereplőjévé vált. 2012-től ismerjük a mai, EXIM elnevezéssel az intézménypárost. Ettől az évtől a bank és a biztosító feladatait egységes szervezetben és megjelenéssel végzi az EXIM, valamint gazdaságpolitikai ösztönző szerepe kiterjed a munkahelyek megőrzésére, a foglalkoztatás növelésére, a magyar exportkapacitások bővítésére.

A megújulás

2014 több szempontból is jelentős év volt Magyarország hivatalos exporthitel-ügynöksége számára. A korábbiaknál is hangsúlyosabbá vált a kkv-fókuszú üzleti aktivitás, és elsődleges célkitűzéssé vált a kkv-exportőrök EXIM-termékekhez való minél nagyobb arányú hozzáférésének elősegítése. Emellett szintén ebben az évben az EXIM számos új finanszírozási terméket vezetett be: az export-előfinanszírozó konstrukciók újabb elemeként a lízingrefinanszírozást, valamint faktoringrefinanszírozási konstrukciót. A legnagyobb jelentőségű változás azonban a nemzetközi versenyképességet javító hitelprogram elindítása volt.

Három évtizede a magyar vállalatok szolgálatában

Az elmúlt három évtizedben az EXIM töretlenül állt a magyar vállalkozások mellett. A vállalkozások exporttevékenységének megkerülhetetlen szereplőjévé vált, valamint hozzájárult a kkv-szektor exportban betöltött súlyának növekedéséhez.

Az alapítása óta eltelt 30 évben a két társaság – a Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank Zrt.) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB Zrt.) – szoros együttműködésben alakította ki, majd a mindenkori gazdaságpolitikai célok szolgálatában folyamatosan fejlesztette termék- és szolgáltatásportfolióját. Exportösztönző tevékenysége mellett olyan pénzügyi eszközöket is meghirdetett, amelyek az exporttevékenységen túl a magyar vállalatok belföldi működését és fejlődését is támogatták. Három kiemelt termékcsoportja, az exporttámogató hitelek, a beruházástámogató hitelek és a forgóeszközhitelek jelentős hatással vannak a hazai vállalatok exportteljesítményére. 2023-as kutatása szerint hat esztendő alatt átlagosan 41-65 százalékkal tudták növelni exportvolumenüket azok a magyar vállalatok, amelyek az Eximbanktól kaptak hitelt.

Az EXIM eddigi működésével összesen több mint 6500 magyar vállalkozás számára biztosította az állami exportösztönzési forrásokhoz való hozzáférést, meglévő piacok megtartásához és új piacok megszerzéséhez segítve hozzá az exportőröket. 30 éves fennállása során – pénzügyi eszközei által – a világ több mint 110 országába segítette eljuttatni a magyar termékeket és szolgáltatásokat.

Mindemellett EXIM 1998 óta tagja az exportfinanszírozási és biztosítási szakma globális szervezetének, a Berni Uniónak, 2021-ben pedig a szervezet annak irányítóbizottsági tagjává választotta.

Továbbra sincs megállás

2023-ra az EXIM mérlegfőösszege rekordmértékben, éves alapon 74 százalékkal közel 3700 milliárd forintra növekedett, míg hitelállománya megközelítette a 2500 milliárd forintot. Az utóbbi években olyan nagysikerű programokat hajtott végre sikeresen, mint az EXIM Kárenyhítő Hitelprogram vagy a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogram. Utóbbit a Kormány döntését követően 2023 februárjában indította el az EXIM Magyarország, a hitelprogram kedvezményes konstrukciói pedig a kezdetektől fogva nagy sikert arattak. Az összesen már 1200 milliárd forint keretösszegűre növelt hitelprogram nemcsak az EXIM Magyarország 30 éves fennállásának egyik legkeresettebb finanszírozási konstrukciója, de az ország valaha volt egyik legsikeresebb hitelprogramjai közé is tartozik.

2024-ben az EXIM tovább folytatja a magyar vállalkozások fejlődésének támogatását. Az idei évben stratégiai célja a kifektetések ösztönzése, a nemzetközi piacon is sikeres, új nemzeti bajnokok megteremtésének támogatása.

Fotó: EXIM