Napenergiával megy a gőzös (X)

Egyelőre talán kissé utópisztikusan hangzik, de Klinghammer Noah Jeromos energetikai befektetési szakértő állítja, hogy nem az: a napenergiával hajtott vonatok képe nem csak álom többé. A szakember jelenleg az Egyesült Királyság-béli Community Energy South és Network Rail cégek csapatával dolgozik a témakörben.

A Community Energy South és a Network Rail cégek nemrégiben életre hívták a világ első napenergiával működő vasútvonalát az Egyesült Királyságban. Ez a projekt új lehetőségeket nyitott meg szerte a világon.

Vajon vasútjaink valaha is működhetnek-e kizárólag napenergiával?

A világot jelenleg sújtó környezeti válság arra ösztönzi az összes ágazatot, hogy vegye ki a részét a CO2 kibocsátás csökkentéséből, és a klímaváltozás megfékezéséből. A vasúti ágazat helyzete viszonylag előnyös ebből a szempontból, mivel a piacon az egyik legfenntarthatóbb szállítási módot képviseli. Ám, ahogy telik az idő, még ennél is kisebbre kell csökkenteni egy-egy ágazat ökológiai lábnyomát. Világszerte megszámlálhatatlan projekt mutatja, hogy léteznek alternatívák a szén-dioxid helyett, melyek ugyanolyan hatékonyak lehetnek. Jelenleg is számtalan példát láthatunk hidrogénvonatokra vagy villamosenergiával működő vasúti hálózatokra.

A világ első napelemes vasútjának megvalósulása nyomán – amely tavaly augusztusban kezdte meg működését az Egyesült Királyságban –, a napenergiában is nagy lehetőségek mutatkoznak.

Napenergia előállítása

„A napenergiával hajtott vonatokat általában úgy állítják mozgásba, hogy fotovoltaikus paneleket helyeznek el a vasútvonalak közelében vagy rájuk” – kezdte Klinghammer.

Valójában az egyre növekvő forráshiány és az a tény, hogy a hálózatok gyorsan elérik a teljes kapacitást, megnehezíti a megújuló forrásokból származó villamosenergia előállítását a vasutak ellátásához. Ez arra késztette a fejlesztőket, hogy megtalálják a napenergia közvetlen fogyasztási célú előállításának módját.

Egyre népszerűbbek a napelemes vonatok

A napelemek vasúti talpfákhoz való rögzítésének ötlete jelentős ugrást jelentett az iparágban, mivel ez potenciálisan lehetővé teszi a napelemes rendszerek számára, hogy hosszú utakon, viszonylag alacsony költségek mellett működjenek.

„A napelemek vasúti talpfákra rögzítésének gondolata is jelentős népszerűségnek örvend. Az európai, kínai és amerikai partnerek pénzügyi támogatásával a Bankset nevű brit cég 2013 óta végez ezzel kapcsolatban kísérleteket. Már meg is kezdődött a szilíciumból és alumíniumból készült napelemek vasúti talpfákra való rögzítése svájci vasúti pályákra, és mostanra Németország is folytat hasonló projektet” – mondta Klinghammer Noah Jeromos. „Összességében a napenergia jövője a vasúti ágazatban kétségtelenül fényesnek tűnik, amelyet intenzív kutatás, valamint a vasutak szén-dioxid-mentesítésére irányuló közös erőfeszítések támogatnak. Úgy hiszem, hogy semmi ok nincs arra, hogy ez a technológia csak Nagy-Britanniában terjedjen el.”

