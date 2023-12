Megfázás és kezelési módjai: tippek a gyors gyógyuláshoz (X)

(A szöveg a Haleon együttműködésével készült.)

Ahogy beköszönt az ősz, tömegével jelent problémát az embereknek a megfázás, mint betegség. Bár sokan azt hiszik, ez attól alakul ki, hogy valaki nem húzott sapkát, vagy éppen leizzadva szaladt ki a hidegbe, ám valójában a problémát a felső légutak vírusos fertőzése okozza, amely elsősorban az orr és a torok nyálkahártyáját támadja, de súlyosabb esetekben a tüdőt is érintheti. Ettől persze még logikus a betegséget összepárosítani a hideggel, hiszen a legtöbben a hűvös, nedves időben kapják el a vírust – ilyenkor a szervezetünk védekezési képessége is kisebb. A megfázás legtöbbször orrfolyással, orrdugulással, köhögéssel, torokfájással és lázzal jár – ezek a tünetek külön-külön, de akár együtt is jelentkezhetnek. Nehéz védekezni ellene, de például az immunrendszer erősítése egy jó kiindulási alap, fontos a gyakori kézmosás és a megfelelő öltözködés, emellett az őszi, téli időszakban érdemes a koronavírus-járvány során megismert szájmaszkokat használni, ha közösségbe megyünk. Egyik sem tuti recept, ám csökkenti a fertőzés kockázatát. Ha mégis elér minket a megfázás, akkor már a gyors gyógyulásra kell koncentrálni – mutatjuk, mire érdemes figyelni!

Elegendő pihenés és folyadékfogyasztás

Nem kell egyből gyógyszerhez kapni, ha valaki megfázik – a tünetek enyhítésére és a gyorsabb gyógyulásra számos hatékony módszer létezik. A legfontosabb ilyenkor, hogy az ember tudomásul vegye, beteg lett, majd ennek megfelelően alakítsa az életét. Azaz a megfázás alatt, ha csak lehet, ne dolgozzunk, ne járjunk edzőterembe, ne menjünk el bulizni. Koncentráljunk a pihenésre, hiszen ha a testünk kipihent, akkor több energiát tud a vírusok legyőzésére fordítani, így hamarabb érhetjük el a teljes gyógyultság állapotát.

Szintén nem bonyolult feladat, hogy minél több folyadékot fogyasszunk a betegség ideje alatt. Ez lehet sokféle, például víz, meleg tea vagy éppen forró leves – a cukros és szénsavas üdítőket ilyenkor kerüljük el. A folyadékokkal hidratáljuk a szervezetünket, így könnyebben megtörténik az orrban és a torokban felhalmozódó váladékok fellazítása, távozása. Ezekkel a „feladatokkal” kell kezdeni, ha a megfázás jeleit tapasztaljuk magunkon.

Házi praktikák

Ha a fentiek nem bizonyulnak elegendőnek, fordulhatunk a házi praktikák felé. A gőzölés vagy gőzbelégzés például nagyszüleink idejében is divat volt: a forró kamillatea vagy víz fölé hajolva, annak gőzét belélegezve segíthetünk szervezetünknek, illetve enyhíthetünk az orr elzáródásának mértékén. Azért a forró folyadékok körül mindig vigyázzunk, kisgyermeket véletlenül se engedjünk oda! Emellett fontos, hogy rendszeresen szellőztessük a lakást, hogy friss levegő jusson be, ezáltal csökkentsük a vírusok koncentrációját a levegőben.

Az orrunkat többféle módszerrel is tisztíthatjuk, segíthetjük. Sokak kedvence az orrcsepp, amely szinte azonnali eredménnyel jár, azaz már néhány fújás képes felszabadítani a légutakat. Ez átmeneti siker, tüneti kezelés, de hatalmas könnyebbséget jelent egy eldugult orrokkal végigszenvedett nap során. Sokan esküsznek a sós vízzel történő orröblítésre, amely kitisztítja az orrjáratokat, enyhíti a dugulást és a nyálkahártya irritációját. Nem feltétlenül kellemes eljárás, de egyszerű és hatékony, így bárki képes otthon is elvégezni.

Vitaminok és gyógyszerek

A C-vitamin fogyasztása egyértelműen segíthet a gyógyulásban, hiszen fontos szerepet játszik az immunrendszer megerősítésében. Ezt bevihetjük a megfelelő ételek fogyasztásával, de étrend-kiegészítő tabletta formájában is – kinek melyik a könnyebben megoldható.

Tüneti kezelésként használhatunk fájdalomcsillapítókat és lázcsillapítókat is, ha nincs más út. Ezek a fejfájás, illetve a hőemelkedés idején adhatnak gyors segítséget. A megfázás általában a tüneti kezelés hatására magától elmúlik, ám ha a problémák hosszú ideig tartanak vagy súlyosbodnak, érdemes orvoshoz fordulni.

A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

(X)

Fotó: 123rf.com