Így szerezz új ügyfeleket, ha a gazdaság recesszióban van (X)

A vállalkozások és a marketinges csapatok már 2023-ban is számos kihívással néztek szembe, és az elkövetkező 2-3 évre vonatkozó előrejelzések sem rózsásak. A vállalkozások többsége megtapasztalta a recesszió, illetve az elhúzódó gazdasági bizonytalanság az ügyfélszerzést és ügyfélmegtartást is negatívan befolyásolja. A nagy kérdés tehát az, hogyan szerezhetünk új ügyfeleket, ha a gazdaság recesszióban van? Mit tehet a marketinges csapat az új ügyfelek megszerzése érdekében? PPC, social media, adatbázis-vásárlás? Olvass tovább és kiderül.

Mindent egybevetve, első körben talán az ügyfélmegtartást célzó stratégia okos lépésnek tűnhet, hiszen váltakozó mértékben, de növelhetik a bevételi rátákat. Frederick Reicheld, a Bain munkatársának, a Net Promoter Score feltalálójának gyakran idézett kutatása úgy találta, hogy azok a vállalkozások, amelyek 5%-kal növelik az ügyfélmegtartási arányt, 25%-ról 95%-ra növelhetik nyereségüket.

De valóban az ügyfélmegtartás a megoldás?

Könnyen belátható, hogy miért lehetséges ez a növekedés, ha figyelembe vesszük, hogy meglévő ügyfelei nagyobb valószínűséggel vásárolnak egy már ismert és szeretett vállalkozástól. Ez az úgynevezett 80/20-as szabály: az eladások 80%-a az ügyfélkör 20%-ától származik, vagyis visszatérő vásárlók.

Tehát, ha cég inkább visszafogja a marketingköltségeket a kedvezőtlen piaci körülmények miatt, logikus lépés lehet elsőként az ügyfélmegtartási stratégiákra összpontosítani. A Twilio adatai azt mutatják, hogy a vállalatok több mint kétharmada a recesszió idején az ügyfélmegtartási stratégiára fordítja az akvizíciós stratégiát.

De mi van akkor, ha szembe megyünk valamennyire az elvárásokkal? Ez több lehetőséget jelenthet a vállalkozása bővítésére. Gondolj csak bele: ha a versenytársaid feladták az akvizíciós stratégiájukat, és hajlandóak lemondani a piaci részesedésük növelésére tett erőfeszítéseiken, így a vállalkozásod egy jóval kevésbé versenyképes időszakban célozhatná meg az új ügyfeleket?

Az ügyfélszerzés jelentősége recesszió idején

Az esetek többségében elmondható, hogy az akvizíciós stratégia az első, amely a recesszió során háttérbe szorul, mert ez az egyik legerőforrásigényesebb tevékenység. Egyes szakértők szerint azonban a vevőszerzési költségnél (CAC) jobb mérőszám az ügyfelek jövőbeli értéke.

Ha végig nézzük az utat, és túljutunk a recesszión, milyen értéket fog jelenteni egy új ügyfél vállalkozás számára? Amennyiben az ügyfél jövőbeli értéke magas, miért tartanánk vissza attól, hogy megpróbáljuk ügyféllé változtatni az érdeklődőt?

Persze a bizonytalanság és az emelkedő árak az ügyfelekre is hatással vannak és nem biztos, hogy elsőre kinyitja a pénztárcáját, ezért elengedhetetlen a hatékony akvizíciós stratégia. De hosszú távon megéri befektetni a folyamat hatékony felépítésébe.

Az ügyfelek megtartása kritikus fontosságú lépés minden vállalkozás sikerében, mindenféle gazdasági környezetben. A meglévő ügyfelek már ismernek, így nagyobb valószínűséggel vásárolnak a cégtől. Ha arra tudod ösztönözni őket, hogy a recesszió idején is folytassák a vásárlást, ez segíthet vállalkozásának abban, hogy a szűkös időkben is jó cash-flowt tartson fenn.

Ügyfélszerző, akvizíciós stratégiák recesszió esetén: éljen az adatbázis vásárlás

A gazdasági bizonytalansággal szembesülve az ügyfelek érthető módon körültekintőbbekké válnak új termékek vagy szolgáltatások vásárlásakor. Ezzel párhuzamosan visszafogják a költéseiket, valamint azt is jobban átgondolják, hogyha már ennyire megnézik, mire költenek, akkor az is fontossá válik számukra, hogy megértsék, milyen értéket kaphatnak pénzért. Ezt a marketingstratégiának és a kontent marketingnek is érdemes szem előtt tartaniuk.

Fotó: Freepik.com





1. Koncentráljunk arra, hogyan segíthetünk az ügyfeleknek

Az ügyfelekkel való proaktív kommunikáció még kritikusabb a vállalkozás számára a kihívásokkal teli időkben. Ha nem ismerjük a fájdalompontjaikat, hogyan kezelheti őket?

Ezen információk gyors összegyűjtésének egyik módja az ügyfélkérdőívek és különböző felmérések, amelyek túlmutatnak a termékekkel vagy az ügyfélszolgálattal való elégedettség mérésén. Fordulj a meglévő ügyfeleidhez az általuk preferált kommunikációs módokon, például e-mailben vagy SMS-ben, és térj közvetlenül a probléma lényegére: mik a jelenlegi szükségleteik és aggályaik, és hogyan segíthet nekik?

Valószínűleg az ügyfélválaszok rávilágítanak majd néhány olyan módosításra, amelyet meg kell tennie annak érdekében, hogy továbbra is hűségesek maradjanak a márkához, míg az új ügyfeleket egyre előrébb vigyék a customer journey-n.

2. Mutassunk empátiát a marketingtartalmakban

Használd a kontent marketinget arra, hogy bemutasd a leendő ügyfeleknek, hogy megmutasd mennyire együtt érzel velük és néhány edukatív tartalommal a támogatásodról biztosítod őket. A releváns, hasznos tartalom létrehozása, amely segíthet nekik eligazodni a recessziós időkben, megerősíti márka pozícióját és növeli hűséget. Emellett az empátia alkalmazása az üzenetküldésben növeli az ügyfelek hosszú távú megtartásának esélyét.

3. Népszerűsítsd a hűségprogramod

A legtöbb fogyasztó manapság inkább olyan márkákkal köt üzletet, amelyek hűségprogramokat kínálnak, így remélhetőleg a céged is rendelkezik ilyennel. A hűségprogram nagyszerű módja annak, hogy a recesszió idején a költségtudatos fogyasztók számára is demonstráld az ár-érték arányt.

Ügyelj arra, hogy a programot jól láthatóan jelenítsd meg weboldalon, és népszerűsítsd azt minden vonatkozó kommunikációban: social media tartalmakban, blogcikkekben, e-mail-marketingben. Még akkor is, ha a listád adatbázis vásárlás során jött létre. Az egyedi ajánlatokat ugyanis a meglévő és új ügyfelek egyaránt értékelik.

4. Összpontosíts az e-mail-marketingre

Az e-mail marketing az egyik legjobb módja annak, hogy új ügyfelekre tegyél szert, egyszersmind a vevőmegtartást is erősítsd. Az adatbázis vásárlás például szinte azonnal használható és költség-, illetve időhatékony módja annak, hogy életet lehelj a webshop forgalomba.

Fontold meg az e-mail-marketing-kommunikáció gyakoriságának növelését recesszió idején, különösen azoknak az ügyfeleknek, akik korábban reagáltak az e-mailes megkeresésekre. Persze itt fontos a szegmentálás, hiszen máshogy kell megszólítani a már meglévő ügyfeleket és az új jelölteket is. Esetükben például az egyszeri kedvezménykód felajánlása vagy az új termékek exkluzív bemutatása lehet hatékony reakció.

5. Használd ki az organikus keresés előnyeit

A marketingvezetők 90%-a értékeli az organikus keresést a bevétel növelésében, és könnyen belátható, miért. Tavaly a Google több mint 8,5 milliárd keresést dolgozott fel naponta, és a fogyasztók termékkereséseinek csaknem fele a Google-on kezdődött.

Növeld az organikus keresési forgalmat a keresőoptimalizálási (SEO) stratégia finomításával és az általános organikus keresési stratégia felülvizsgálatával. Ha a hirdetésekre fordítható költségkeret lecsökken, az organikus keresés növelése javíthatja a láthatóságot a keresőkben, így a legtöbbet hozhatod ki a recessziós marketingköltségvetésből.

+1. Fókuszban a márkaismertséget és márkafelismerést célzó stratégiák

A márkaismertség növelése segíthet átvészelni a recessziót, új ügyfelek szerzésével és a meglévők megtartásával. Ehhez az e-mail-marketing és adatbázis vásárlás, a social media stratégia végrehajtása, a hatékony tartalomgyártás és a tartalmak rendszeres megosztása e-mailben, hírlevelekben és közösségi médiában elengedhetetlen a jó márkafelismeréséhez.

Ehhez ajánlott erős üzenetekkel dolgozni, amire nemcsak a meglévő ügyfelek kapják fel a fejüket, hanem az újak is. Recesszió idején például szimpatikus lehet a cég társadalmi felelősségvállalási programjának hangsúlyozza, amelyek javítják az általános márkatörténetet, és az ügyfelek, illetve leadek bevonódását is segíti. Egyre több fogyasztó – különösen a fiatalabb generációk – vonzódik a társadalmilag felelős márkákhoz, és hosszú távon is nagyobb valószínűséggel maradnak hűségesek hozzájuk.

(X)

Fotók: Freepik.com