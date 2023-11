Slow living és könyvadományok: meghekkeli a Black Friday-t a Libri (X)

Mindannyian jól ismerjük a zsúfolt plázák szüntelen hangzavarát, az akciókat harsogó, gyors reklámokat, vagy a vásárlásra buzdító, idegesítő pop-up hirdetéseket. Mind a fogyasztói társadalom aktív tagjai vagyunk, a karácsonyi időszak beköszöntével rohamtempóban keressük fel a boltokat, böngésszük az online piactereket. Hozzá vagyunk szokva, és emiatt fel sem tűnik lelkünk és szellemünk mindennapos, súlyos leterhelése. A „tartalmas” időtöltés kimerül abban, hogy túlhajszoljuk magunkat. Pedig a tartalom, ahogy egy jó könyv esetében is, nagyon sokat számít.

Erre mutat rá a Libri november 25-i, tudatosság témakörében szervezett programja is. A Libri ÉletMood: Slow Friday célja, hogy rávilágítson azokra a valós megoldásokra, melyek segítségével megteremthető az értékes, emberbarát időtöltés, ezáltal pedig csökkenthetővé válnak a stresszfaktorok az életünkben. A rendezvény házigazdája Linczényi Márkó zenész, podcaster, beszélgetőtársai pedig Dr. Füredi Júlia szervezetpszichológus, aki felsővezetői pozícióját hátrahagyva írta meg az ELÉG! Kiégtem. Most hogyan tovább? című, nagy sikerű könyvét, valamint Inzsöl Júlia Youtuber, a Távkapcs és a Párnacsata podcastek készítője. A túlzott rohanás, a folyamatos megfelelési kényszer, a túlfogyasztás és a pazarlás, a gyors információáramlás, valamint a szórt figyelem mind olyan társadalmi probléma, amely egyfelől pszichés krízisekhez vezethet, másfelől negatív hatást gyakorol a környezetre. A vendégek ezekre is reagálnak majd.

És hogy mi az a slow living? Olyan, értékalapú gondolkodásmód, mely a folyton változó és gyorsuló világgal szemben az egyensúlyra törekvő, harmonikusabb életet részesíti előnyben. Az első slow alapú megmozdulás 1986-ban Olaszországból indult el: Carlo Petrini aktivistához, gasztronómiai újságíróhoz köthető a Slow Food mozgalom megalapításával. Petrini tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy városában megnyíljon az egyik híres gyorsétteremlánc egysége. Az utóbbi időben a slow filozófia több ágazatra is kiterjedt: Slow Travel, Slow Fashion, Slow Dating.

A Libri Black Friday-re kínált, alternatív javaslata megmutatja a lelassulás mindennapos gyakorlatát, valamint az olvasás pozitív élettani hatásának bemutatását. A jó olvasmányélmény ugyanis képes biztosítani a nyugodt kikapcsolódást, fejleszti a koncentrációs képességet, és gazdagítja az érzelemvilágot is. Akinek elege van a felületes megoldásokból, az állandó kifogásokból, de kíváncsi a hasznos praktikákra, módszerekre, az feltétlenül látogasson el a Libri ÉletMood: Slow Friday programjára! A részvétel regisztrációhoz kötött, az esemény facebook oldalán lehet jelentkezni, ahol egyébként élőben is lehet majd követni a beszélgetést. A szervezők a közönség véleményére és kérdéseire is kíváncsiak, a párbeszédet pedig értékes nyereményekkel honorálják.

A Slow Friday mellett mással is készül a Libri az idei vásárlásrohamra: a könyvesboltjaiban az olvasók által ezen a hétvégén elköltött összegért cserébe 10 vidéki város könyvtárának nyújt segítséget nagy értékű könyvcsomaggal.

Fotó: Libri Könyvkereskedelmi Kft.