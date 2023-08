Utazás a Balatonra vonattal (X)

Ha unja az autópályán vagy a közlekedési utakon lévő torlódásokat és türelmetlenséget, ha igazán ki szeretne kapcsolódni illetve kizárólag a nyaralással foglalkozni és egyszerűen csak csodálni szeretné a tájat, beolvadva a Balaton örömeibe, akkor utazzon a MÁV- START-al a magyar tengerhez. Főszezoni menetrenddel közvetlen járatokkal juthat el a Balaton partjára az ország szinte minden térségéből, június 17-től augusztus 27-ig, melyet a szeptember végéig tartó utószezoni menetrend követ majd. Ebben az évben korszerű illetve légkondicionált motorvonatokkal és InterCity kocsikkal várja a MÁV – START az utasokat, melyről bővebb tájékoztatást találhatnak cikkünkben.

Panoráma Expressz: Nem csak Budapestről, de Kelet-Magyarország egyes részeiről is könnyen eljuthat a Balatonhoz a Panoráma expressz vonattal. A Panoráma expressz hétvégi napokon Nyíregyháza és Siófok között közlekedik (Nyíregyháza – Debrecen – Szolnok – Budapest – Siófok) és a Velencei – tó partján is megáll. A vonat kedvező menetidővel, kevés megállót érintve közlekedik.

Kék Hullám bisztró: Ha út közben megéhezne, ugorjon be a MÁV - START bisztrószakaszában és hűsítse fel magát a nyárra! A Kék Hullám InterCity vonat étkezési lehetőségeket kínál az utasok számára. Hideg italokkal, harapnivalókkal, édességekkel és kávékínálattal várja a vendégeket a kocsi bisztrószakaszában. Az előszezon kezdetével frissült a lepény kínálatunk, a bisztróban elérhető a parajos-fetás, sonkás-sajtos, zöldfűszeres-csirkeragus lepény is. Utazása során biztosítunk minden szükséges kényelmet és szolgáltatást, ahhoz, hogy zavartalanul élvezhesse a pihenést.

Bagolyvonat: Szeretnéd kihasználni a nyaralás utolsó perceit, de félsz az éjszakai utazástól? Lehetőség a hajnalig tartó szórakozásra, ahol nincs gond a hazautazással? A vonatok éjszakai közlekedése teret enged a felhőtlen szórakozásnak. Taxizás helyett kedvező árú jegyvásárlás akár online is? A bagolyvonat biztosítja a biztonságos és kényelmes utazást az éjszakai órákban. Budapest és a Balaton déli illetve északi partján is közlekedő vonatok az északi parton kétóránként, míg a délin óránként teszik lehetővé az utazást.

Hétvégi és ünnepnapokon közlekedő KISS motorvonat: Hétvégén és ünnepnapokon is utazzon vonattal a Balatonról, és élvezze ki a nyaralás utolsó perceit egy kényelmes és klímás kocsiban! Csúcsidőben is biztosítjuk a környezetbarát és kényelmes hazajutást. A nyári menetrend bevezetésével, új KISS motorvonatokkal is el lehet jutni a fővároson át Szolnok-Nagykáta-Fonyód (Vitorlás InterRégió) valamint Szolnok–Cegléd–Fonyód útvonalon. Az emeletes motorvonatok a nyári szezon összes hétvégéjén járnak a Balatonra és az ünnepnapok miatt sem kell aggódnia. A Napfürdő expresszvonat a hétvégeken Szolnokot és a ceglédi vonal forgalmasabb állomásait köti össze Fonyóddal; a Jégmadár expresszvonat pedig Szob – Vác – Rákospalota-Újpest – Kelenföld – Velence – Siófok – Fonyód.

Csabai tekergő: A hétvégi utazás a Balatonra velünk lehetséges! Nincs több átszállás és várakozás, hiszen közvetlen vonatokat biztosítunk Békéscsaba, Mezőtúr és Szolnok érintésével, Balatonfüreden át Tapolcára közlekedő Csabai Tekergővel. Sőt, ha nyaralás alatt a kikapcsolódás mellett szeretne a mozgásra is időt fordítani, és nem szeretné megnehezíteni az utazását a bringája szállításával, akkor, ezt is biztosítjuk számára. A vonat helyjegy váltása nélkül, felármentesen igénybe vehető.

Vegye meg jegyét elővételben 5%-os kedvezménnyel a MÁV Appon: Ha siet és meg szeretné könnyíteni a jegyvásárlást, töltse le a MÁV Appot és intézze el online, gyorsan és egyszerűen! Az interneten vásárolt jegyeket az alkalmazáson keresztül is bemutathatja, azonban az elektronikus jegy személyhez kötött, kizárólag a rajta feltüntetett személy utazhat vele a megadott útvonalon. A jegy ellenőrzésekor a személyazonosságot és a kedvezményre való jogosultságot igazolni kell, és a vásárláskor megadott igazolványokat is be kell mutatni. A jegy a rajta feltüntetett időszakban, és ha szerepel rajta vonatszám, akkor a megadott napon és vonaton érvényes.

