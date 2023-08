3+1 módszer, ami segít fiatalságunk megőrzésében (X)

Kép forrása: 123rf.com

A kevés mozgás például növeli az ízületi problémák kialakulását, az elhízás valószínűségét és nehezebben élhetjük meg hatására a stresszt is. Cikkünkben ezért összeszedtünk négy hasznos tanácsot, ami segítségével sokáig megőrizhetjük fiatalságunkat testben és lélekben egyaránt!

Miért olyan fontos fiatalságunk megőrzése?

Ha nem fordítunk kellő figyelmet önmagunkra megfelelő mennyiségű testmozgással, egészséges étrenddel és rendszeres mentális kihívásokkal, jelentősen növelhetjük bizonyos betegségek kialakulásának az esélyét. A fiatalos életmód fenntartása például segíthet a szív- és érrendszeri problémák megelőzésében, de a cukorbetegség és az elhízás valószínűségét is csökkenti. Ezen kívül hozzájárul az önbizalom, a pozitív énkép és az önbecsülés növekedéséhez.

Ha rosszul érezzük magunkat a bőrünkben, kevésbé merünk kiállni a véleményünkért és képviselni a saját érdekeinket. Ezáltal pedig még rosszabbul érezhetjük magunkat például vitás helyzetekben. Ez nagymértékű terhet jelent mentális egészségünk számára, ami idővel akár depresszióhoz is vezethet.

Ezzel szemben, ha testben és lélekben is jól érezzük magunkat, az energiaszintünk is magasabb lesz. Vagyis könnyebben mondunk igent társasági programokra, jobban tudjuk élvezni a barátainkkal, családtagjainkkal, esetleg unokáinkkal töltött időt. Végső, de nem utolsó sorban pedig a fiatalos életmód hozzájárul ahhoz, hogy hosszabb és teljesebb életet élhessünk, ami szintén nem elhanyagolható szempont.

4 módszer, ami segít fiatalságunk megőrzésében

Rendszeres testmozgás

Nem árulunk zsákbamacskát, ha azt mondjuk, hogy a fiatalság megőrzésének egyik legfontosabb módszere a rendszeres testmozgás. Ez segít ugyanis az egészséges testsúly fenntartásában, ami hozzájárul olyan életmódból fakadó betegségek megelőzéséhez, mint a cukorbetegség, a magas vérnyomás vagy épp az ízületi problémák. Mivel a kor előrehaladtával természetesen csökken izmaink rugalmassága és mennyisége, érdemes még nagyobb figyelmet fordítanunk az edzésükre.

Akár már napi fél óra mozgással sokat tehetünk fiatalságunk megőrzése érdekében. Válasszunk olyan mozgásformákat, amik a teljes testet megdolgoztatják. Ilyen lehet például az úszás, a biciklizés vagy akár a tánc is. Ha ízületi problémákkal küzdünk, akkor mindenképp kerüljük az olyan sok rázkódással és becsapódással járó sportokat, mint a futás vagy az aerobik és helyette inkább válasszunk alacsonyabb intenzitású edzéseket.

Kollagén szedése

A kollagén szedése nemcsak bőrünk rugalmasságának megőrzésében, ezáltal a ráncok kialakulásának csökkentésében játszik fontos szerepet. A kollagén a kötőszövetek egyik elengedhetetlen összetevője, hozzájárul a sejtregenerációhoz, fokozza a sebgyógyulást, támogatja a csontszövetek, az izmok és az ízületek egészségének megőrzését.

A kollagén szedése idősebb korban javasolt, de nincs kimondottan korhoz kötve. Ha bőrünk, hajunk vagy körmeink állapota, esetleg ízületi problémák indokolják, bármilyen életkorban alkalmazható. Ha sokat sportolunk, például segíthet a nagy intenzitású edzések miatt nagyobb kockázattal kialakuló ízületi fájdalmak megelőzésében is.

Egészséges étrend

A mozgáshoz hasonlóan az étrendnek is nagy jelentősége van az egészséges testsúly fenntartásában. Ezen kívül a változatos, rostban, ásványi anyagokban és vitaminokban gazdag, kiegyensúlyozott étrend támogatja a bélflóránk egészségét, hatással van az immunrendszerünk működésére, a bőrünk állapotára és általános egészségünkre is.

Fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt, sovány húsokat, például csirkét és halat! A nehezebben emészthető zsíros vagy vörös húsokat, úgy, mint a marhát vagy a disznót érdemes ritkábban enni, habár nem kell teljesen száműzni őket étrendünkből. Fontos fehérje és tápanyagforrásokhoz juthatunk továbbá a hüvelyesek, bab, borsó, csicseriborsó fogyasztásával, míg az olajos magvak hasznos zsírsavakat és antioxidánsokat tartalmaznak.

Elegendő alvás

Az alvás segítségével töltődik a szervezetünk. Ez a mély pihenési fázis hozzájárul még a testsúlyunk szabályozásához is, mivel a kialvatlanság zavart okozhat az anyagcserében. Kutatások még a glükóz intoleranciával és a 2-es típusú cukorbetegséggel is összefüggésbe hozzák.

Ezen kívül komoly befolyása van a mentális egészségünkre is. Kialvatlanul sokkal ingerlékenyebbek vagyunk, nehezebben megy a koncentrálás és a memóriánk is romlik. Általában a stresszt is rosszabbul kezeljük. Ez pedig egy öngerjesztő folyamattá is alakulhat.

Stresszes állapotban a legtöbben rosszul alszanak, vagyis kialvatlanná válnak, aminek a hatására még tovább csökken a stresszkezelő képességük. Fontos tehát, hogy mindig fordítsunk elegendő időt a pihenésre és kikapcsolódásra. Ez történhet aktív formában is, mondjuk edzés segítségével, de lehet valamilyen kreatív tevékenység, például festés vagy kertészkedés is. Nem utolsó sorban pedig aludjunk eleget!

A fiatalság megőrzését gyakran egy lapon kezelik a ráncok megjelenésének megelőzésével. Valójában azonban sokkal többrétű ennél. Az izmaink, ízületeink, sejtjeink és mentális egészségünk együttesen jelenti a fiatalságunkat. Így a ráncok helyett szervezetünk megfelelő állapotának megőrzése miatt kellene aggódnunk, amit rendszeres mozgással, memóriagyakorlatokkal és pihenéssel tarthatunk a legjobban karban.

