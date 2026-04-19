fejlesztés Kínai Népköztársaság technológia

Óriási mínuszokban is ezer kilométer feletti hatótávot ígér ez a fejlesztés

2026. április 19. 19:05

A kínai Nankai Egyetem új fejlesztése akár 1600 kilométeres elektromos autós hatótávot és mínusz 70 fokig fagyállóságot ígér. A félszilárdtest-technológia berobbanása már egy-két év alatt átrajzolhatja a világ járműiparát.

Jól ismert, hogy az elektromos autózás terjedésének egyik legnagyobb gátját az akkumulátorok fizikai és kémiai korlátai jelentik. A technológiai dominanciáért folytatott globális verseny a puszta gyártási volumen növelése felől mára egyértelműen az anyagtudomány irányába tolódott el. Ennek fontos mérföldköve a kínai Nankai Egyetem minap fókuszba került bejelentése: a kutatóik egy olyan fluoralapú, lítium-fém félszilárdtest-elektrolitot fejlesztettek ki, amely eddig nem látott magasságokba emeli a cellák teljesítményét.  

A piacon domináns lítiumion-akkumulátorok energiasűrűségének növelése az egyik legnagyobb technológiai kihívás.  

Ez az érték ma kilogrammonként jellemzően 300 wattóra körül mozog, ám ezt a kínai fejlesztés elképesztő mértékben, 700 wattórára képes növelni.  

Vagyis a mostani 500-600 kilométeres elektromos hatótávolság azonos fizikai méret és tömeg mellett legalább a háromszorosára nőhet, bőven átlépve a pszichológiai korlátot jelentő ezer kilométeres határt. 

Megszűnik a téli hatótávpara  

A megnövelt kapacitás mellett a fejlesztés kiküszöböli a meglévő akkumulátorok leginkább kritizált sérülékenységét, a hidegtűrés hiányát.  

A hagyományos, folyékony elektrolittal működő telepek teljesítménye már mérsékelt fagyok esetén is drasztikusan, akár 40 százalékkal csökkenhet, a sűrűsödő folyadékkomponensek miatt a töltési idejük pedig a háromszorosára nőhet.  

Az új, fluoralapú félszilárdtest-rendszer azonban végleg szakít ezzel a korláttal, hiszen a tesztek alapján akár mínusz 70 Celsius-fokon is megőrzi az operativitását és magas energiasűrűségét. A szélsőséges időjárási körülmények közötti stabil üzembiztonság a lakossági felhasználókon túl a logisztikai szektor számára is  

megnyitja az utat a teherflották villamosítása előtt a zordabb éghajlatú területeken is. 

Rövidesen gyártásban a korábbi ugrás 

A Nankai Egyetem Chen Jun professzor vezette kutatócsoportja egy kétlépcsős áttörést ért el: a korábbi fejlesztésük az ez év végén tömeggyártásba kerülő 500 Wh/kg-os félszilárdtest-akku. Ez már bizonyítottan 1000 kilométer feletti hatótávot tesz lehetővé, a legújabb, 700 Wh/kg-os fluoralapú fejlesztésük pedig a jövő technológiáját képviseli.  

Ez utóbbi, a fent említett, extrém hidegtűrő megoldás már az 1600 kilométeres hatótávolság elérését is lehetővé teheti a későbbi modellekben. Az idei piaci start tehát az ezer kilométeres „alapverzióval” indul, amelyet az iteratív fejlesztések révén követhet majd a még nagyobb sűrűségű, szuperhidegtűrő generáció. A kínai tempót ismerve ez akár 1-2 év alatt gyártáséretté válhat. 

Lépéskényszerben a riválisok 

Az piacra lépés hajmeresztő tempója igencsak lépéskényszerbe hozza azokat a riválisokat, amelyek eddig a lassabb innovációs ciklusokhoz szoktak. A versenytársak, köztük a japán Toyota vagy a dél-koreai Samsung SDI jelenleg csak a 2027 és 2028 közötti időszakra ígérik a saját, villámtöltést és hasonló hatótávot kínáló félszilárdtest-megoldásaik tömeggyártását.  

Kína lépéselőnye tehát ma már a legmodernebb technológiák piacra vitelének sebességében is megmutatkozik, ráadásul ez az eddig kiépült globális ellátási láncokat is fenyegeti.  

A jelenlegi ipari fókusz nagyrészt a lítium-vas-foszfát (LFP) és a folyékony elektrolitos rendszerekre koncentrál, a félszilárdtest-technológia térnyerése azonban magában hordozza a kockázatot, hogy ezek a hatalmas tőkeigényű beruházások alig néhány éven belül technológiailag elavulhatnak.  

Európa technológiai ébredése 

A technológiai paradigmaváltás kritikus helyzetbe hozza az európai autóipari ökoszisztémát is. A jövőben a globális versenyképességet a felépített csarnokok puszta méretén túl a szellemi tulajdon és a magasabb hozzáadott értékű kutatás-fejlesztési kompetenciák birtoklása határozza meg.  

Eközben nálunk egy olyan technológiai ugrás készülődik, amely akár felül is írhatja a mai erőviszonyokat. A hazai fejlesztésű, magyar tulajdonban lévő ONLi anódtechnológiája, amely a Bay Zoltán Kutatóintézet és az Edortech szakembereinek munkáját dicséri, éppen ott hoz áttörést, ahol a világ elakadt.  

A magyar kutatók a környezetszennyező grafitot egy különleges ónötvözettel váltják ki az akkumulátorok negatív pólusán.  

Ez a „fém a fémen” elven működő eljárás sokkal környezetkímélőbb, képes megduplázni a villanyautók hatótávolságát, sőt könnyen beilleszthető a már működő gigagyárak gépsoraiba is. 

 
Összesen 8 komment

egonsamu-2
2026. április 19. 20:21
Már csak az aktuális energiaválságot kell legyözni. Napelemparkokkal és szélkerekekkel nem lehet világméretü ipart és gazdaságot fenntartani...
pot_ember
2026. április 19. 20:04
Az akkumulátor gyártással kapcsolatban, anno a szombathelyi önkormányzati választásokon a balliberálisok azzal kampányoltak, hogy megakadályozzák, hogy akkumulátor gyárat épitsen városukba a kormány. Azóta kiderült akkumulátor gyárat nem, azbesztel mérgező utakat sikerült rendezni a helyieknek. Persze felelős az nincs (vis major).
pot_ember
2026. április 19. 19:58
Nehogy már kinai egyetem Budapestre jöjjön, azok mind gagyik!
lenyegtelen
2026. április 19. 19:34
"Ennek fontos mérföldköve a kínai Nankai Egyetem minap fókuszba került bejelentése: a kutatóik egy olyan fluoralapú, lítium-fém félszilárdtest-elektrolitot fejlesztettek ki, amely eddig nem látott magasságokba emeli a cellák teljesítményét. " Ott úgy látszik nem szivárványos buzikat enged ki az egyetem az ajtaján...
