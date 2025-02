Veszélyes verseny veheti kezdetét a techóriások között

A jelentés leszögezi, hogy az MI jövője bizonytalan, a közeljövőben számos kimenetel lehetséges, beleértve a nagyon pozitív és a nagyon negatív végkifejletet is. Ám szerencsére van még lehetőségük dönteni arról, hogy a technológia melyik utat járja be. „Ebbe a bizonytalan állapotba akár bele is törődhetnénk, de a társadalmak és a kormányok dönthetik el, hogy miként kezelik ezt a helyzetet, és melyik utat választjuk” – zárul a jelentés.

Kapcsolódó:

Címlapfotó: MTI/AP/Andy Wong



További cikkeinket, elemzéseinket megtalálják a makronom.hu oldalon.