Drámai felfedezésre jutottak a mesterséges intelligenciáról

A mesterséges intelligencia használatában megfigyelhető generációs különbségek drámaiak. A tanulmányok alapján

a baby boomer korosztály (1946–1964 között születettek) és az X generáció (1965–1979 közöttiek) 68 százaléka szkeptikus vagy elutasító az MI-vel szemben

– derül ki a Portfolio.hu elemzéséből. A mesterséges intelligenciát nem használók közül tízből kilencen nem látják, hogyan lenne képes ez a technológia pozitívan befolyásolni az életüket, és

40 százalékuk bevallottan semmilyen tudással nem rendelkezik róla.

Ezzel szemben a legfiatalabb generációk tagjai már az életük minden területén alkalmazzák az MI-t, és érzékeny adataikat is gondolkodás nélkül megosztják különböző alkalmazásokkal. A biztonságtudatosság azonban jelentős hiányosságot mutat körükben – világít rá a Cisco és a Pennsylvaniai Egyetem közös kutatása, amely a kínai DeepSeek nevű rendszer védelmi szintjét vizsgálta. A tanulmány szerint a tesztek során ötven különböző rosszindulatú támadási technikát alkalmaztak. Sokkoló, 100 százalékos támadási siker volt tapasztalható – vagyis a mindenki számára ingyenesen elérhető alkalmazás teljesen védtelen volt a támadásokkal szemben.

Az egyik legelterjedtebb adathalász csalás, amihez az MI-t használják, a tömeges e-mailek küldése általános üdvözletek és üzenetek formájában. Gyanús linkek vagy mellékletek rosszindulatú programok letöltésére kérve és személyes adatokra vonatkozó kéréseket feltéve a fogadó félnek.

Az adathalász e-mailek gyakori felismerési lehetőségei közé tartoznak a gyanús címek, linkek vagy domain nevek, a fenyegető nyelvezet vagy a sürgősség érzése, az e-mailben található hibák, a gyanús mellékletek beillesztése és az érzékeny információkat kérő e-mailek.

A vállalati szférában a mesterséges intelligencia gyors ütemben alakítja át a működési modelleket, ám a technológia bevezetésének mértéke nagyban függ a cégek digitális érettségétől és a szervezeten belüli generációs összetételtől – állapítják meg az amerikai kutatók. Ágazati példákat is megvizsgálva:

a hagyományos gyártócégek elsősorban a termelés optimalizálására,

a pénzügyi szolgáltatók a kockázatkezelésre,

míg a tech-startupok

és e-kereskedelmi vállalatok üzleti modelljük alapelemeként használják az MI-t.

Az innovatív technológiai cégeknél a Z generációs munkavállalók és vezetők különösen nyitottak a legújabb MI-trendek kipróbálására.

A PwC előrejelzése szerint a pénzügyi szektorban az MI alkalmazásával 2030-ra akár 15,7 milliárd dolláros gazdasági növekedés is elérhető. A fintech cégek már most is alkalmazzák az MI-t hitelbírálat, csalásmegelőzés és személyre szabott pénzügyi tanácsadás céljára.

Az elemzések arra mutatnak rá, hogy a mesterséges intelligencia generációk közötti elfogadottsága szoros kapcsolatban áll a technológiai fejlődés ütemével és az adott korosztály kulturális környezetével. Míg a fiatalabb generációk napi szinten használják, a középkorúak inkább munkavégzés közben alkalmazzák, az idősebbek pedig fokozatosan fedezik fel előnyeit.