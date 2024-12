Váratlan fordulat: ezért kapott lendületet a forint

Erre szükség is volt, ugyanis az elmúlt időszakban az amerikai elnökválasztás nyomán erősödő dollár, valamint a geopolitikai konfliktusok kiéleződése mind-mind negatívan érintették a feltörekvő piaci devizákat, köztük a forintot is. Ebben a turbulens pénzpiaci környezetben pedig a pozitív hírek, a megítélés javulása kiemelten is fontos.

Mi várható a közeljövőben?

Az elkövetkező időszakban is elsődlegesen a pénzpiaci hangulat alakulásának lesz döntő szerepe az árfolyam alakulásában, amelyre a legnagyobb hatásuk a jövő heti jegybanki kamatdöntéseknek lesz, azon belül is kiemelendő a Fed szerdai ülése.

A piaci árazások alapján szinte biztosra vehető az újabb 25 bázispontos kamatcsökkentés, a nagyobb kérdés viszont az előre tekintő iránymutatás és a dot plot lesz, hogy jövőre milyen kamatpályát vetít előre az USA jegybankja.

(A dot plot egy, a Federal Reserve [Fed] által használt grafikus ábra, amely a Nyíltpiaci Bizottság [FOMC] tagjainak kamatvárakozásait szemlélteti. Az ábrán minden pont egy-egy tag előrejelzését jelzi a szövetségi alapkamat szintjéről az adott év végére, a következő néhány évre, valamint hosszú távon. Ezt a grafikont évente négyszer, az FOMC üléseivel egyidejűleg teszik közzé a Gazdasági Előrejelzések Összefoglalójában [SEP].)

A befektetők kiemelten is figyelik majd Jerome Powell üzeneteit, Trump várható gazdaságpolitikájával kapcsolatos megszólalásait, és hogy annak függvényében milyen inflációs, valamint kamatpálya várható.

Egy lazább hangnem a döntéshozók részéről, illetve további kamatcsökkentések belengetése a dollár gyengítésén keresztül mindenképp kedvező lenne a feltörekvő piacok számára.

