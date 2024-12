Délkelet-Ázsia: A világkereskedelem új gravitációs központja

A világkereskedelem jövőbeni alakulását leginkább a külföldi közvetlen befektetések (FDI) trendjei vetítik előre. Az ASEAN-ba irányuló zöldmezős FDI 2022–2023-ban 10 százalékkal nőtt, miközben a Kínába irányuló bejelentett beruházások több mint 60 százalékkal csökkentek a pandémia előtti átlaghoz képest. A trendet igazolják a kínai adatok, miszerint tavaly az ország FDI-beáramlása történelmi mélypontra esett vissza (2. ábra), sőt néhány hónapig még negatív tartományba is süllyedt, vagyis több külföldi tőke áramlott ki, mint be.

Kína a vesztes helyzetből is képes nyerni

A délkelet-ázsiai gazdaságok összekötő szerepe tehát tovább erősödhet, amit a korábban Kínába irányuló beruházások más ázsiai gazdaságok felé való eltolódása is jelez: az ASEAN-ba irányuló FDI 2023-ban 236 milliárd dollárra emelkedett, ami 24 százalékos bővülés a 2020 és 2022 közötti 190 milliárdos éves átlaghoz képest. A csoport növekedése és fejlődése a nagyobb szomszédaival való gazdasági integráció sikeres stratégiájára épül, így a gazdasági kapcsolatok szempontjából a világ egyik legnyitottabb térségévé vált. A csoporton belül Indonézia és Vietnám vezető szerepet tölt be a gyártási és kereskedelmi változásokban (előbbi főként a fém-, utóbbi az elektronikai ipar területén), az exportjuk pedig 2019-hez képest 72, valamint 66 százalékos növekedést ért el. Kína, amely bár továbbra is vezető szerepet tölt be a globális gyártásban, szintén hozzájárul a termelés regionális eltolódásához, mivel vállalatai – alkalmazkodva a nyugati „kockázatcsökkentési” politikákhoz – elkezdték Délkelet-Ázsiába áthelyezni a termelést. Peking ezt a lépést „Kína+1” stratégiának nevezte el – utalva a köztes ország beiktatására –, amelynek kapcsán számos befektetést hajt végre: 2023-ban mintegy 24 milliárd dollár értékben invesztált térségbeli gyártókapacitásainak bővítésébe (3. ábra). Bár ezen országok Kínából származó importja főként köztes termékekből áll – amelyeket további feldolgozás után exportálnak a nyugati piacokra –, az ázsiai nagyhatalom késztermékekkel is betör a helyi piacokra. Figyelemre méltó a kínai (főként elektromos) autók regionális térhódítása, ami azt mutatja, hogy Kína képes megragadni az új piacokat, és versenyezni a nyugati gyártókkal, amit Washington és Brüsszel is kereskedelmi korlátozásokkal igyekszik megfékezni.