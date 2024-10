Mit tanulhatunk az Apple, az Uber, a Google vagy épp a Tata profi guruitól?

A Kristóf Péter közreműködésével megvalósított kutatásunkban arra keresték a választ a nemzetközi csapatban, hogy a tíz évvel ezelőtt az OpenExO-közösség által megalkotott ExO-formula mennyire állta ki az idők próbáját, beleértve a Covid–járványt és az orosz–ukrán konfliktust – azaz, hogy a metrikánk alapján exponenciálisnak nevezett szervezetek teljesítménye mennyire emelkedett ki a mezőnyből. (Az ExO-formulát Salim Ismail, az Exponential Organizations című könyv szerzője alkotta meg. Kristóf Péter vele dolgozik 2015 óta, 2023-ban pedig megjelent e szakmai sikerkönyv frissített, 2.0-s változata, amelyben a magyar szakértő neve is szerepel.)

Látványos az ExO-k fejlődése, de mit tanulhatunk tőlük?

A kutatáshoz a Fortune 100, az S&P 500 és a Refinitiv adatbázisát használták a kutatók, és kizárólag a pénzügyi indikátorokra támaszkodtak. A Fortune 100-as lista tagjait az ExQ-értékük alapján sorba rendezték, több szempont szerint összehasonlították, végül összemérték a rangsor elején és az alján lévő 10 cég pénzügyi teljesítményét.

A legfontosabb eredményeik szerint a lista elején lévő 10 vállalat 40-szeres tulajdonosi megtérülést (shareholder return), 2,6-szor gyorsabb árbevétel-növekedést, 6,8-szoros jövedelmezőséget és 11,7-szeres eszközarányos megtérülést ért el a rangsor végén található 10 céghez képest.

A többszörösen validált eredményeket 5 kritikus stratégiai döntésben és 10 összehangolt akcióban foglalták össze a kutatók.

Ezek azok a javaslatok, amelyeket a jövőbiztos cégeknek nem árt követniük, ha sikeres, úgynevezett exponenciális szervezetekké, ExO-kká kívánnak válni, vagy csupán a jelenleginél gyorsabban szeretnének növekedni.

A szerzők a nemrég publikált tanulmányukban be is mutatják az ExO-modellt, az elemzési módszertant, a részletes eredményeket, az alkalmazási lehetőségeket, a megbízhatóságot, a korlátokat, a kiterjesztési lehetőségeket és a további kutatási irányokat. Valamint meg is fogalmaztak egy javaslatcsomagot minden cég számára, amely el kíván indulni az exponenciális szervezetté válás útján. Mindezt az elmúlt években a modellt sikeresen alkalmazó vállalatok eseteivel is szemléltették.