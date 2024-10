Elértük az inflációs célt, de figyelni kell a Közel-Keletre

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

Szeptemberben az infláció elérte a 3 százalékos jegybanki célt, annak köszönhetően, hogy havi bázison kismértékben, 0,1 százalékkal csökkentek az árak.

Az élelmiszerárak az idén először felfelé húzták az inflációs rátát, ugyanakkor ebben a szegmensben a 3,7 százalékos drágulás továbbra sem kiemelkedő. E termékcsoportban havi bázison 1,0 százalékkal nőttek az árak, ami erősebb a korábbi trendeknél. Ami árképzés szempontjából megjelenhetett ebben a termékkategóriában, az egyrészt az idei gyengébb mezőgazdasági teljesítmény, amely a rendkívüli szárazságra vezethető vissza, másrészt pedig a bázishatások az éves ráta gyorsulását illetően.

Több összetevő lassította a pénzromlást

Visszafogta az áremelkedést a tartós fogyasztási cikkek éves alapú árcsökkenése, amelyben a továbbra is mérsékelt kereslet, illetve a háztartási energia 5 százalékos éves ármérséklődése játssza a legnagyobb szerepet.

Az infláció lassulását ezeken felül az üzemanyagárak alakulása is érdemben támogatta. Itt a KSH éves bázison 9,5, míg havi szinten 3,7 százalékos csökkenést mért, amelynek hátterében a kőolaj világpiaci árának alakulása húzódott meg.

Dráguló banki és távközlési szolgáltatások

Az inflációt szeptemberben is leginkább a szolgáltatások húzták felfelé, viszont a 8,4 százalékos éves alapú áremelkedés 2022 októbere óta így is a legkedvezőbb, és a fogyasztói árak havi alapú csökkenését is az üzemanyagok mellett ez a főcsoport okozta. Az éves indexet változatlanul jelentős részben azon területek (például bankszektor, telekommunikáció) húzták felfelé, ahol a vállalatok az év elején visszatekintő, inflációkövető árazási gyakorlatot folytattak.

Eközben a havi árcsökkenés jelentős részben a turizmushoz kötődött, ahol a nyári szezon végével érdemi mérséklődés következett be az árakban mind a belföldi, mind a külföldi üdülés tekintetében. Az élelmiszerárakkal szemben az árfolyamatok ezen termékkategóriában tehát a korábbi árazási gyakorlatoknak megfelelő képet mutattak szeptemberben.