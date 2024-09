A fogyasztás élénkül, idén 2 százalékkal nőhet a GDP

Elemző: Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

A GDP-mutató a KSH ma közzétett, második becslésként frissített, kiigazított adatai szerint az április–júniusi időszakban ugyan éves alapon nőtt 1,3 százalékkal, ám negyedéves bázison már 0,2 százalékos visszaesést mutat.

Felhasználási oldalról a második negyedévben is a fogyasztás húzta a gazdasági teljesítményt, itt éves alapon a volumen 4,2 százalékkal bővült, míg a negyedéves index is jelentős, 1,1 százalékos emelkedést mutat. Vagyis a fogyasztás fokozatosan élénkül, köszönhetően a bérek emelkedésének, ami azonban a fogyasztási szokások átalakulása nyomán kevéssé a kiskereskedelemben, sokkal inkább a szolgáltató szektorban csapódik le. Viszont, ha figyelembe vesszük, hogy a reálbérek 10 százalék közeli növekedést mutattak az időszakban, az is látható, hogy a jövedelmek jelentős hányada egyrészről a megtakarításokban, másrészről pedig külföldön, például utazás vagy online vásárlás keretében csapódik le.

Gyengült a külső kereslet

Kedvezőtlenül alakultak ellenben a beruházások: az éves visszaesés mértéke 15,4, míg a negyedéves 6,7 százalékot tett ki. Ezek kedvezőtlen alakulásában a külső kereslet gyengélkedése okozta gazdasági bizonytalanság játssza a legnagyobb szerepet, ami visszafogja a beruházási hajlandóságot. A külső kereslet gyengélkedésének tudható be, hogy az export is csökkent, 1,8 százalékkal, itt a szolgáltatáskivitel 4,6 százalékos emelkedése, jelentős részben a hazánkba érkező külföldi turisták nyomán, kismértékben ellensúlyozni tudta a termékkivitel nagyobb mérséklődését. Kedvező ugyanakkor, hogy az export volumene 4 negyedév mérséklődés után negyedéves alapon már emelkedni tudott, 0,7 százalékkal. Az import volumene is csökkent, 3,2 százalékkal, ezen tételnél a fogyasztás emelkedését ellensúlyozni tudta, hogy az export és a beruházások visszaesése mérsékelte az importigényt is.

A termelést az aszály is visszafogta

Termelési oldalról nézve a mezőgazdaság okozott kellemetlen meglepetést: az aszályosabb második negyedév nyomán az ágazat termelése 5,2 százalékkal csökkent a megelőző év azonos időszakához képest. Az ipar 2,4, azon belül is a feldolgozóipar 3,7 százalékos mérséklődése ezzel szemben nem volt meglepő, itt a külső kereslet gyengélkedését kell kiemelni, ami kiemelten is érinti a jelentős részben a külpiacainkra termelő ágazatot. Az építőipar ezzel szemben számottevő bővülést mutatott a maga 6,2 százalékos értékével. További kellemetlen meglepetés, hogy a szolgáltatások növekedési üteme is lassult, éves bázison 2,4 százalékra, köszönhetően annak, hogy negyedéves alapon stagnálást mért a KSH. Emiatt pedig a szolgáltatások nem tudták teljes mértékben ellensúlyozni a külső kereslet gyengélkedését és az ipar visszaesését. A szolgáltatásokon belül a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazat 7,2 százalékos bővülését kell kiemelni, miközben a többi közel hasonló növekedési ütemet produkált. Kismértékben, de visszaesett ugyanakkor a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység ágazat teljesítménye, itt az iparral való összefonódások, a beszállítói szerepe játszhatta a legnagyobb szerepet e kedvezőtlen teljesítményben. Ez visszatükröződik az ágazat negyedéves bázisú, 1,4 százalékos zsugorodásában is.