Globális felmelegedés: menekülés a skandináv tengerpartokra

Európai ballagási utazását tervezgetve Jaeger Lajewskinek természetesen eszébe jutottak az olasz reneszánsz épületek és az antik görög nevezetességek is. Mivel azonban ezekben az országokban egyre melegebb és párásabb az idő, úgy, ahogyan New Jersey-ben is, ahonnan származik, Lajewski úgy döntött, hogy a kevésbé hagyományos nyári úti célnak nevezhető Skandináviába látogat.

„Olyan helyre szerettünk volna menni, ahol kicsit mérsékeltebb, hűvösebb az idő – mondja a stockholmi szigetvilág felé induló kompokat nézve a virginiai egyetem végzős építésze. – Olaszország, Görögország vagy Horvátország nagyon meleg lenne. Valami mást szerettünk volna látni. Idáig még nem fedeztük fel Európának ezt a részét.”

A globális felmelegedés kontinensünk fő nyári úti céljait is fenyegeti – például erdőtüzek vagy extrém forróságok formájában. A tavaly május óta eltelt egymást követő tizenkét hónap folyamatosan hőmérsékleti rekordot döntött: globálisan 1,52 °C-kal volt melegebb, mint az iparosodás előtti időkben. A görög hatóságok például máris arra kényszerültek, hogy bezárják az Akropoliszt a nap legmelegebb időszakában, hogy megóvják a turistákat a halálos hőségtől.

Nyári hűsölés északon

Lajewski és barátai nem az egyetlenek, akik a hűvösebb észak-európai időjárás kedvéért lemondanak a végtelen déli napsütésről. Egy újabb trendnek lehetünk tanúi, amely olyannyira népszerűvé vált, hogy már neve is van: „coolcationing” (feltehetően az angol „cool”, azaz hideg és „vacationing”, azaz vakációzni szavak összevonásából), amelyet az életmódmagazinok és a marketingesek világszerte népszerűsítenek.

A nyaralók visszavonulót fújnak az elviselhetetlen hőhullámok elől, ez az új szokás pedig komoly potenciált rejthet a skandináv turizmus fellendítésére.

Számítások szerint 2023-ban az ágazat 124 milliárd dollárral járult hozzá a térség gazdaságához, ami 6 százalékkal több bevétel, mint 2022-ben.

A Bloombergnek nyilatkozó északi vállalatok – utazásszervezőktől kezdve az ajándékboltokig – idén nagy áttörésre számítanak. Skandinávia körül „nagy a felhajtás”, már most 27 százalékkal nőtt a foglalások száma a tavalyi nyárhoz képest, mondta a körülbelül 20 ezer utazási tanácsadócéget összefogó Virtuoso hálózat szóvivője, Misty Belles.

Egyedül Svédország máris 47 százalékos növekedést könyvelhet el a lefoglalt utazások terén. Ehhez képest Olaszország csupán 3-at.

Az Egyesült Királyságból Koppenhága, Bergen és Stockholm repülőtereire induló járatok keresései szintén két számjegyű százalékkal növekedtek – derül ki a Kayak utazási keresőmotor adataibóé.