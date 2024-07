Egy 1930-as törvény segítségével kerülik ki a vámokat a kínai termékek

Kína boldogan kihasználja a lehetőséget

Miközben a de minimis behozatal egyértelmű előnyökkel jár a fogyasztók számára, kihívások elé állítja a politikai döntéshozókat. Az ilyen szállítmányok számának növekedése aggodalmakat okozott a beszedetlen vámokból származó bevételkiesés és a hazai termelőkkel szembeni tisztességtelen verseny miatt. Ezenkívül a de minimis import kizárása a hivatalos kereskedelmi statisztikákból megnehezíti a kereskedelmi mérlegek és a gazdaság pontos értékelését.

Egyes cégek, köztük Shein, azt mondják, szeretnék, ha a de minimis szállítmányok esetében a szabályok nagyobb átláthatóságot biztosítanának, de a mentesség megmaradna. Kína a maga részéről elégedett e helyzettel. Májusban az ország kabinetje határozatot fogadott el, amelyben bejelentette, hogy „bővíteni kívánja az exportot a határokon átnyúló e-kereskedelem révén, és elő kívánja mozdítani a tengerentúli raktározás fejlesztését”. A de minimis mentesség kulcsfontosságú e stratégia szempontjából. Enélkül a 800 dollárnál kisebb értékű kínai csomagokra kivetett átlagos vámok nulláról 15 százalékra ugranának, valamint egy fix díjat is kivetnének rájuk.

Mindez aggodalmat okoz Amerikában. Májusban a CBP több kereskedőt is felfüggesztett a szállítmányok felgyorsítását célzó programból. A külföldi cégeknek mostantól be kell jelenteniük a csomag tartalmát, mielőtt azok elérik az USA-t. Egy bróker megjegyezte, hogy egyes szállítmányok, amelyek áráról alig találni adatokat, néhány napot késnek, mivel a CBP fokozza az ellenőrzéseket. A jövőben a szállítmányozókat kötelezhetik arra, hogy egy úgynevezett termékhonlapot adjanak meg, hogy az amerikai hatóságok ellenőrizni tudják a csomagokban lévő termékek árát. A kongresszus pedig egy törvényjavaslaton dolgozik, amely a kiskaput úgy zárja be, hogy a vámköteles árukat kivonja a de minimis jogosultságból. Egy másik elképzelés szerint Amerika egyszerűen megfeleltetné a kereskedelmi partnereinek de minimis küszöbértékeit (Kínáé 50 jüan, azaz 7 dollár).

Azonban bármilyen lépésre is szánják el magukat, arra valószínűleg csak a novemberi elnökválasztás után kerül sor.

