Szimpla fegyverkunyerálásba csapott át az ukrajnai újjáépítési konferencia

Beszédes, hogy Najemmel együtt két korrupcióellenes politikáért felelős tisztviselő is lemondott – márpedig amikor a vezető rendszerszintű akadályokról beszélt, mindenkinek a korrupció jutott először eszébe. A két párhuzamos lemondás ezt a gyanút táplálja, márpedig ha kiderül, hogy Harkivban valóban szó szerint kilopták a pénzt az oroszok elleni erődítményekből, és emiatt halt meg több ezer ukrán, azért fejeknek kellene hullani – megtörtént most is, de egyre inkább az a vélemény, hogy éppen nem a megfelelőké.