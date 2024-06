Moszkva tömve van német luxusautóval – és ez így is marad

A szerző a Makronóm újságírója.

Berlin és Párizs is ellenzi az EU azon tervét, amely szerint az új, most formálódó szankciós csomag részeként megtiltanák a nyugati (elsősorban luxuskategóriás) autók exportját Oroszország barátjának, Fehéroroszországnak – számolt be a Politico egy meghökkentő fejleményről.

Miközben Magyarországot folyamatosan azzal vádolják, hogy a saját érdekeit szeme előtt tartva megtöri az egységet és a szolidaritást az Európai Unióban, újra és újra felbukkannak olyan információk, amelyek szerint a nagyobb (és maximálisan háborúpárti) tagállamok pontosan ugyanazt a gondolkodást követik.

A tizennegyedik szankciós csomag szerves részét képezi az a javaslat, amely megtiltaná az exportot Fehéroroszországba, megszüntetve ezzel azt a kiskaput, amelyen keresztül Moszkva továbbra is vidáman vásárolja a nyugati autókat. Oroszország ugyanis Minszk segítségével szerzi be a szankcionált árukat, a párhuzamos kereskedelem révén tehát ugyanúgy hozzájut a nyugati járművekhez és luxuscikkekhez, mint a háború és a tiltó rendelkezések előtt.

Márpedig a luxusautók (főleg a németek) státuszszimbólumnak számítanak Oroszországban. Minden magára valamit adó milliomos azzal jár (maga Putyin is egy páncélozott Mercedes Pullmant használt, amíg le nem cserélte egy orosz gyártmányú elnöki limóra), a nyugati járművek vásárlásának ráadásul most extra, a dacot és a cseles észjárást szimbolizáló jelentéstartalma van.

Kiborulás, összeborulás

Az adatok szerint az EU-ból származó gépkocsik Fehéroroszországba irányuló kereskedelmi mérlege tavaly 2,6 milliárd dollárra nőtt, ami több mint négyszerese a 2021-esnek. A legnagyobb ugrás a luxusautók szegmensében volt megfigyelhető, amely a teljes növekedés kétharmadát tette ki, 1,4 milliárd dollár értékben. Az ok nyilvánvalóan nem az, hogy Fehéroroszországban hirtelen ennyire megnőtt az étvágy a fuxos járgányok iránt, sokkal inkább az, hogy Minszk villámgyorsan reexportálja ezeket a kocsikat Oroszország felé.

Az üzlet rendkívül jövedelmező, így érthető a berlini és párizsi berzenkedés a Fehéroroszország ellen meghozott szankciók ellen.

A brüsszeli diplomaták egy része máris elkerekedett szemmel bámul német és francia kollégáira, amiért homokszem helyett egész sziklatömböket dobálnak az olajozottnak hitt fogaskerekek közé.

A kritikus hangok szerint, ha az EU túl gyenge intézkedéseket hoz Fehéroroszország ellen (kiskaput hagyva a luxuscikkek exporttilalma területén), miközben pontosan tisztában van vele, hogy az Moszkvát látja el nyugati, tiltott áruval, az nevetségessé teszi a szankciós politikát.