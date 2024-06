Hogyan válhat egy magyar vállalkozás nemzeti bajnokká?

Jenei Gábor, a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség vezérigazgatója nyitotta meg a konferenciát, és felhívta a figyelmet arra, hogy a külpiacok meghódítása hatalmas lehetőséget rejt a magyar cégek számára, az exportpolitikai döntésekben pedig a folyamatokra érdemes figyelni, nem a mindenkori pillanatképek alapján szelektálni, döntéseket hozni.

György Ádám Liszt Ferenc-díjas, világhírű zongoraművész felemelő játékával színesítette a konferencia szakmai programját.

Ratatics Péter, a Mol csoportszintű fogyasztói szolgáltatások üzletágának ügyvezető igazgatója előadásában hangsúlyozta, hogy az európai gazdaság több kihívással szembesül, például a szabályozás, a zöldátállás, illetve a külső környezet terén. Európa versenyképessége a világ többi régiójával szemben alapfeltétele a magyar cégek világpiaci sikereinek.

A Mol-csoport a kelet-közép-európai régióban százmilliós piacon versenyez, ahol az egyik fontos szegmens a fogyasztói szolgáltatások. Ebben a szegmensben tudott új márkát építeni a Mol-csoport, miközben az egyes országok helyi hagyományait is tiszteletben tartotta. Az ennek fejlesztésére használt módszerek bemutatása jó példát jelentett a vállalkozóknak. Ratatics Péter

kiemelte a digitalizáció és a nemzetközi márka építésének fontosságát.

Figyelmeztetett, hogy a nemzetközi térbe lépő vállalatoknak arra is kell gondolniuk, hogy a tevékenységük során miként integrálják be a célország kultúráját, amihez érdemes bevonzani a helyi szakembereket is.

Szabó Levente, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese előadásában elmondta, hogy a bank nemcsak a nemzeti bajnokok pénzügyi partnereként határozza meg magát, hanem maga is törekszik a nemzeti bajnok szerepre. A sikeres tavalyi fúzió során a bank több területen is piacvezető lett Magyarországon, a rövid távú stratégiát tekintve a következő lépések között pedig a külföldre való kilépés is felmerül.

Előadásában kiemelten foglalkozott a méretgazdaságos működés kérdésével, amit a cégek a külpiacra való kilépéssel tudnak biztosítani, miközben a piacok diverzifikációja biztonságot is nyújt számukra. Hozzátette, hogy mindehhez szükséges az innováció, mivel a külpiacokra új megoldások is kellenek.

Hazánkban az export kétharmadát a nagyvállalatok adják, hasonlóan a régiónkhoz. Ezen a területen erősödnie kellene a kis- és középvállalatoknak, illetve fontos lenne, hogy az exportáló cégeknek ne csak a negyede legyen magyar kézben.

Az MBH Bank az exportpiacokra való kilépéshez is biztosít különböző forrásokat. Szabó Levente bemutatta az egyik új kezdeményezésüket, a bank ugyanis a Budapesti Értéktőzsdével életre hívta a BÉT&MBH MentorHubot, amely segítheti az exportképes vállalatok belépését a tőkepiacokra.