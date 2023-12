Közel 150 kamionnyi szaloncukrot eszünk meg az ünnepek alatt!

Intődy Gábor a Makronóm megkeresésére előre bocsátotta: idén stagnáló és a korábbi évekhez hasonlóan stabil szezonra számítanak szaloncukorpiacon.

Évente körülbelül 3500 tonna szaloncukor fogy el az ünnepi időszakban a boltok polcairól, 8 milliárd forint körüli összértékben. A Magyar Édességgyártók Szövetsége idén is hasonló adatokkal számol.

A legnépszerűbb minden évben, így valószínűleg az idén is a zselés íz. A klasszikus ízek, mint a kókuszos, a rumos, a marcipános mellett az utóbbi években egyfajta kísérletezgető irányzat is megjelent. Ennek köszönhetően egyre gyakrabban találkozhatunk különféle aszalt gyümölcsös – például aszalt meggyes, aszalt szilvás – szaloncukrokkal, de megjelentek egészen különlegesek is. Lehet kapni mangós, körtés, birsalmás és sörkomló ízesítésűt is. Jellemző még, hogy az új ízeket különböző diófélékkel párosítják.

A legnépszerűbbek a nagy márkák, például a Szerencsi, a Szamos, a Milka vagy a Stühmer szaloncukrai. Ennek ellenére a különböző nagyobb áruházak minden évben próbálkoznak saját márkás termékek piacra dobásával, és a szezonban, azaz a karácsony előtti pár hétben természetesen ezek is rendre jól fogynak – mondja Intődy Gábor.A főtitkár megosztotta azt is, hogy az ünnepi szezon lezárultával csak igen marginális mennyiség marad a polcokon és az ilyenkor jellemző akciós árakon ezeket is hamar elviszik. Ugyanis sokan kávé vagy tea mellé az év elején is szívesen fogyasztják a népszerű karácsonyi édességet.

Az üzletek emellett sokszor felajánlják a megmaradt mennyiséget. Fontos, hogy

a szaloncukrok általában fél évig őrzik meg minőségüket, tehát ha az év eleji időszakban még meg is éri, nyáron már ne nagyon vásároljunk az előző karácsony után még itt-ott felbukkanó maradék áruból.

Mennyi most a szaloncukor?

Az árakat tekintve ezen a piacon is érződik az infláció és az alapanyagok (cukor, kakaóbab) világpiaci árának jelentős ugrása. A KSH októberi adatai szerint a csokoládé- és kakaótermékek ára 24 százalékkal növekedtek a múlt évhez képest.

Ennek megfelelően a szaloncukor árában is hasonló mértékű változás figyelhető meg. A drágulás egyik fő hajtóereje ugyanis – ahogy említettük – az, hogy két fontos alapanyag, a cukor és a kakaó árában is körülbelül másfélszeres drágulás ment végbe, így már az alapanyagok is többe kerülnek, nem beszélve a szállítás díjáról. Intődy szerint mivel sok faktor van hatással a szaloncukrok ellenértékére, a jövő évi árakat most még szinte lehetetlen megjósolni.

