Jön az EU-csúcs: vajon erősödni fog a forint?

Azt nem árt előre tisztázni, hogy nagyon nehéz ilyen rövid távú, pár napos jóslásokba bocsátkozni , hiszen az árfolyamok alakulását az elemzők is általában csak utólag tudják magyarázni, olyan sok tényező mozgatja egyszerre a devizapiacokat. (Aki előre meg tudja mondani, hogy pontosan hogyan reagál egy-egy hírre az árfolyam, az inkább a tőzsdére megy kereskedni, és igyekszik sokat nyerni – a szerk.)

A Makronóm Intézet makrogazdasági elemzője, Molnár Dániel így fogalmaz: „Az elmúlt hetekben is megfigyelhető volt, hogy ha újabb hír vagy megszólalás került napvilágra az uniós források kapcsán, akkor arra a forint árfolyama is reagált. Ennek szemléltetésére nem is kell messze mennünk, csak múlt hét péntekig, december 8-áig.

A forint árfolyama a délelőtt folyamán az inflációs adatok hatására a 382,5-ös szint fölé gyengült, ahol november eleje óta nem járt a jegyzés. Ebben a helyzetben érkezett a hír, hogy az Ecofin-ülés keretében az uniós pénzügyminiszterek elfogadták Magyarország módosított helyreállítási tervét.”

Ezzel újabb akadály hárult el az uniós források beérkezése előtt, és Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentése alapján jövő év elején 920 millió euró, nagyságrendileg 380 milliárd forint EU-pénz érkezhet. Ennek hatására a forint a péntek délutáni kereskedésben (december 8-án) visszaerősödött a 380-as szint közelébe.

Mi várható a napokban?

Egy kedvezőnek számító uniós döntés esetén most is hasonló elmozdulásra lehet számítani. Fontos ugyanakkor, hogy

ezen a héten nem csak az uniós forrásokkal kapcsolatos hírek mozgatják az árfolyamot. Kedden és szerdán ülésezik a Fed, míg csütörtökön az EKB, a két nagy jegybank kommunikációja a várható kamatpályára vonatkozóan pedig jelentős hatással lehet a forint árfolyamára.

Emellett pénteken dönt Magyarország hitelminősítéséről a Fitch. Így pedig egy kedvező uniós határozat ellenkező hatású hírekkel együtt hathat fizetőeszközünk árfolyamára.

