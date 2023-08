Hiába csökken a GDP, mégis többen dolgoznak

Elemző: Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza

Idén nyáron, a múlt hónapban a foglalkoztatás továbbra is magas szinte állt a KSH friss adatai szerint. Összesen 4,745 millió fő dolgozott. Ez az adat az egy évvel korábbinál 32 ezer fővel több, míg a júniusinál 21 ezer fővel kevesebb.

Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető közgazdásza szerint azonban a havi ingadozásokat óvatosan kell kezelni, itt a hibás adatszolgáltatásnak jelentős szerepe lehet, hiszen az előző havi adat 42 ezer fővel nagyobb volt a májusinál, márpedig ekkora havi ingadozás ilyen munkaerőhiányos környezetben nehezen elképzelhető.

Megbízhatóbb mutatónak számít e téren a három havi mozgóátlag, ami az egy hónappal korábbi, hasonló adathoz képest szerencsére kis mértékű növekedést mutat.

Szerencsére jelenleg Magyarországon a foglalkoztatás rekordmagas szinten van, a recesszió itt nem érezteti hatását – ez azt jelenti, hogy ugyan a gazdasági teljesítmény mérséklődik, mégis egyre többen dolgoznak.

Mi lehet ennek az oka? Egyrészt e trendet megmagyarázza a növekvő munka-aktivitás, mivel az emelkedő megélhetési költségek miatt többen kényszerülnek munkába állni. Másfelől az Ukrajnából hazánkba érkező menekültek munkaerőiaci integrációja is hat a éves összehasonlítást mutató számadatokra. A magas foglalkoztatásban a beruházásokon kívül az is szerepet játszik, hogy a nehezebb helyzetben lévő vállalkozások kétszer meggondolják az elbocsátásokat a munkaerőhiányos helyzetre való tekintettel, illetve a munkaerőhiány is segíti a magas foglalkoztatási szint fenntartását.

Mekkora a munkanélküliség?

Az is látszik, hogy a munkanélküliségi ráta bár alacsony, 3,9 százalék, volt már ennél alacsonyabb is, 3,3 százalék, tehát még lehet tér a foglalkoztatás növelésére. Ezt mutatják a vármegyénkénti adatok is. A második negyedévben a munkanélküliségi ráta viszonylag nagy szórást mutatott: amíg Győr-Moson-Sopron vármegyében 1, addig – szintén a Dunántúlon – Somogy vármegyében 8,8 százalék volt.

A magas foglalkoztatási szint fenntartása a keresetek szempontjából is fontos, mert a reálbérek szemmel is jól látható növekedéséhez szükséges a munkaerőhiány, a dolgozókért való verseny fennmaradása, éleződése. Az sem mindegy, hogy milyen hozzáadott értékű munkahelyek vannak hazánkban, hiszen ez is meghatározza a béreket. A bérek kérdése azért is fontos, mert amint a mai adatok is mutatják, a koronavírus során bekövetkezett visszaesés után

fokozatosan megindult a külföldi munkavállalás emelkedése: 14 ezer fővel többen dolgoztak külföldi telephelyen, mint egy évvel korábban, amely szint azonban még mindig elmarad a járvány előtt tapasztalt mértéktől.

