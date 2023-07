Légi fegyvereket gyártana az Airbus déli szomszédunknál

Miklós Hajnalka írása a Mandineren.

A Tango Six utasszállító és katonai repülőgépekkel foglalkozó portál korábban beszámolt arról, hogy a júniusban a Párizs melletti Le Bourget reptéren megtartott légiipari vásáron – ahol a világ repülőgépipara a vevőkkel találkozik, vagyis ez hagyományosan a nagy üzletkötések helyszíne – kiderült, hogy Szerbia ipari együttműködést tervez az Airbusszal. Igaz, akkor még nem esett szó arról, hogy mely géptípusok állnak a két fél figyelmének a középpontjában. Most viszont már ezt is tudni lehet: a H125M-es helikopterről van szó.

Szerbia az ipari együttműködést az európai légi közlekedési konzorciummal a batajnicai Moma Stanojlović Repülő Intézet (Moma Stanojlović vazduhoplovni zavod) felkészítésével és a szükséges minősítések megszerzésével kezdte meg. Ezt követte az ipari együttműködés következő szakasza, amikor szerbiai gyártású fegyverzetet integráltak az Airbus H145M helikopterére. Ezzel a szerb Védelmi Minisztérium Haditechnikai Intézetének mérnökei az egyik legmodernebb európai helikopteren dolgozhattak.

A szerbeknek 2019 óta öt H145M-ös többfunkciós helikoptere van, ezek közül egy katonai felderítésre és mentésre (CSAR), egy felderítésre és mentésre (SAR) van kijelölve, hármat pedig felfegyvereztek. Egyelőre szerbiai gyártású L80–07 ágyúval, ami 80 mm-es S–8LGR hordozórakéták kilövésére képes és 12,7 mm-es M87 géppuskával ellátott GH–78-as konténerrel.

Déli szomszédaink 2021-ben rendelték meg a már említett 10 helikoptert, az új BK117D3m a főrotor ötlapátos változatát. Reményeik szerint a gépeket még az idén leszállítják. Az egyik helikoptert várhatóan nagyon fontos emberek szállítására használják majd, egy ilyennel már – mint ahogy arra a Tango Six korábban rámutatott – az Airbus németországi Donauwörthben található üzemének területén találkozni lehetett. A második elkészült helikoptert fegyvertartókkal, valamint az MX–15 optoelektronikai rendszerrel szerelték fel.

A 10 új H145c-ből hetet a szakemberek becslései szerint a HForce 3 tűzvezető rendszerrel fegyvereznek fel. Ez magában foglalja a légi irányítású lőszerek használatát is. Ezt a felvetést egyelőre hivatalosan nem erősítették meg. Mivel a SiRTAP repülőprogram még csak most kezdődött,. a külföldi médiabeszámolók szerint épp ezért keres Spanyolország és az Airbus további ipari partnert ehhez a programhoz. Szerbia számára ez komoly kihívást jelentene. Komolyabbat, mint a Kínával való együttműködés, aminek az lett az eredménye, hogy déli szomszédunk a gépparkját kis kategóriás pilóta nélküli repülőkkel bővítette.

A Tango Six portál rámutatott arra, hogy amennyiben Szerbia nemcsak gyártja (vagy felfegyverzi) a repülőgépeit, hanem a gépparkjának további erősítéséhez rendel ezekből a pilóta nélküli járművekből, jelentősen jobb teljesítményt érhet el, mint a kínai CH–95-össel.

A SiRTAP ugyanis – a tervek szerint – 150 kilogramm hasznos teherbírású lesz, emellett 7 kilométeres magasságot is elérhet. Egy C–295-ös szállító repülő pedig a tervek szerint két SiRTAP-ot képes vinni összecsukott szárnyakkal.

