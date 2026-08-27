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Pop-punk dokumentumfilm Simple Plan koncert

Backstreet Boys hangszerekkel? Gyűlölték őket, de csak profitáltak belőle, most Budapesten is megünnepli a huszonöt éves évfordulóját a világhírű zenekar

2026. augusztus 27. 10:58

A pop-punkon belül is a pop felé húznak, nem csoda, hogy a zenei szcéna kedvelőitől kaptak bőven hideget és meleget, az idő azonban őket igazolta. Jelenleg népszerűbbek, mint valaha, mindez a Prime Videón látható Simple Plan: A srácok a tömegben című dokumentumfilm is prezentálja, de élőben is megtapasztalhatjuk október 21-én a Barba Negrában.

2026. augusztus 27. 10:58
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Német Dániel

Amikor arról beszélnek a Simple Plan: A srácok a tömegben című dokumentumfilmben, hogy nem az egyik pillanatról a másikra, hanem fokozatosan futottak be, nem csodálkoznék, ha számos olyan zenész lefejeli a tévét, aki évtizedekig küzdött azért, hogy egyről a kettőre jusson, ha egyáltalán összejött neki. A kanadai formáció ugyanis enyhén szólva is hétmérföldes léptekkel haladt előre a karrierjében. 

Simple Plan
Simple Plan. Fotó: Skyler Barberio

Oké, amikor Pierre Bouvier énekes és Chuck Comeau dobos megalapította a Reset nevű bandát, nem szóltak nagyot, de hogyan is szólhattak volna, a saját gimijük ebédlőjében léptek fel. Aztán jól összevesztek, de egy évre rá kibékültek, így jött létre a Simple Plan, amely rögtön kapott némi hátszelet. Magyarországon be sem mutatták a mozikban, de Amerikában nagyot ment a 2002-es tinivígjáték, Az új fiú, a legelső kislemezes daluk, az I’m Just a Kid pedig rögtön el is hangzott benne. Aztán egy másik számuk a Lindsay Lohan-féle Nem férek a bőrödbe soundtrackjén szerepelt, közben kijött a debütáló albumuk is és a nyitó tételbe a Blink-182 társénekese, Mark Hoppus is becsatlakozott és nem mellesleg nagy költségvetésű videóklip is készült hozzá. 

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Szóval enyhén szólva is hamar megtalálták a világ legjobb producereit és marketingeseit, de egy dolog villámsebesen berobbanni, jóval nagyobb feladat a hirtelen jött népszerűséget megtartani, a szorgalmukat azonban nem lehet kétségbe vonni. Mindezt jól igazolja, hogy csupán egyetlen banda, az egy generációval idősebb Less Than Jake szerepelt náluk többször a Warped Touron. Utóbbi egy utazó fesztivál, amelyet ma már limitált állomásokkal, de egykor minden egyes nyáron megrendeztek, csaknem mindegyik nagyobb amerikai város vonzáskörzetében. A punk-rockra és a modern metálra tematizálódott eseménysorozat jelentette millió tengerentúli fiatalnak a kapudrogot ebbe a zenei világba, a szcénába tartozó együttesek számára pedig a legfontosabb ugródeszkát. 

A Simple Plan pedig így elérte, hogy ne legyen olyan ember a bolygón a műfaj kedvelői közül, aki ne ismerné a nevüket. 

A népszerűség persze nemcsak rajongókat, hanem gyűlölködőket is vonz, ők pedig aztán nem kevés parazsat kaptak a fejükre. A The Exploited vagy a Dead Kennedys rajongói egyébként is mindig enyhén szólva is ferde szemmel néztek mindig is a pop-punk műfajára, hiszen az ebbe tartozó bandák mainstream sikereket érnek el, nem amortizálják le magukat többnyire drogokkal vagy alkohollal, nem igazán dühösek, sőt, már-már emósan érzelmes dalszöveget írnak és nincs meg bennük a nagy politikai vagy társadalmi kiállás – igaz, az részben utóbbinak minősül, hogy a Simple Plan létrehozott egy alapítványt a rákkal vagy éppen mentális betegségekkel küzdő tinédzserek megsegítésére. Viszont 

a pop-punkon belül is a lehető legpopposabbnak számítanak, nem véletlenül nevezték őket mások mellett ,,pláza punkoknak”, vagy a hangszeres Backstreet Boysnak, ők azonban nem hagyták magukat befolyásolni, hanem úgy döntöttek, akkor már rátesznek még egy lapáttal.

Nagy jelentőséggel bírt a pályájuk elején, amikor a frissen világsztárrá vált Avril Lavigne-nal turnéra indultak, noha tudták, ezzel csak olajat öntenek a tűzre az utálóik körében, később pedig olyan pofátlanul rádióbarát slágereket írtak, mint a Jet Lag vagy a Summer Paradise

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Bejött nekik, mindezt a több tíz millió eladott lemez mellett a Prime Videó korábban említett dokumentumfilmjében látható sok tízezres közönséget vonzó koncertjelenetek is illusztrálják. Utóbbi a fennállásuk huszonöt éves évfordulójára készült, a jubileumhoz pedig turné is társul, amelyből Magyarország sem marad ki. Sok rajongó azonban valószínűleg igen, mert a Barba Negrában lesz, aminek a befogadóképessége uszkve háromezerötszáz fő, ennek a létszámnak pedig már bőven a dupláját is prezentálták már a Budapest Parkban. Így messze van még az október 21, de annál hamarabb lesz teltházas az esemény. 

Simple Plan: A srácok a tömegben – kanadai dokumentumfilm. Megtekinthető a Prime Video kínálatában. 

Nyitókép: Simple Plan. Forrás: Live Nation

 

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