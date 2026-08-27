Backstreet Boys hangszerekkel? Gyűlölték őket, de csak profitáltak belőle, most Budapesten is megünnepli a huszonöt éves évfordulóját a világhírű zenekar

Amikor arról beszélnek a Simple Plan: A srácok a tömegben című dokumentumfilmben, hogy nem az egyik pillanatról a másikra, hanem fokozatosan futottak be, nem csodálkoznék, ha számos olyan zenész lefejeli a tévét, aki évtizedekig küzdött azért, hogy egyről a kettőre jusson, ha egyáltalán összejött neki. A kanadai formáció ugyanis enyhén szólva is hétmérföldes léptekkel haladt előre a karrierjében.

Simple Plan. Fotó: Skyler Barberio

Oké, amikor Pierre Bouvier énekes és Chuck Comeau dobos megalapította a Reset nevű bandát, nem szóltak nagyot, de hogyan is szólhattak volna, a saját gimijük ebédlőjében léptek fel. Aztán jól összevesztek, de egy évre rá kibékültek, így jött létre a Simple Plan, amely rögtön kapott némi hátszelet. Magyarországon be sem mutatták a mozikban, de Amerikában nagyot ment a 2002-es tinivígjáték, Az új fiú, a legelső kislemezes daluk, az I’m Just a Kid pedig rögtön el is hangzott benne. Aztán egy másik számuk a Lindsay Lohan-féle Nem férek a bőrödbe soundtrackjén szerepelt, közben kijött a debütáló albumuk is és a nyitó tételbe a Blink-182 társénekese, Mark Hoppus is becsatlakozott és nem mellesleg nagy költségvetésű videóklip is készült hozzá.