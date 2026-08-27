Alice Cooper és Johnny Depp közösen mozgatja meg Budapestet!

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Három éve a koncertet néhány órával a kezdés előtt mondták le, most azonban remélhetőleg itt a pótlás ideje. Szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában lép fel a Hollywood Vampires.
A hetvenes években egy rock & roll társaság rendszeresen Los Angeles bárjait járta az éjszakákon át, magukat Hollywood Vampiresnek nevezve. A csapat élén Alice Cooper állt, hozzá csatlakozott Harry Nilsson, John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon és Micky Dolenz. Történeteik legendássá váltak, még ha az éjszakai kicsapongások részletei gyakran feledésbe is merültek.
Negyven évvel később Alice Cooper újraélesztette a Hollywood Vampires nevet, amikor klasszikus rock szupercsapatot alapított Joe Perry és Johnny Depp társaságában.
Az eredeti Hollywood Vampires szellemében számos további sztárt hívtak meg, hogy közreműködjenek a zenekar 2015-ös albumán; vendégként szerepelt Paul McCartney, Dave Grohl, Slash, Joe Walsh, Perry Farrell, az AC/DC énekese Brian Johnson, a The Doors gitárosa Robby Krieger, valamint Kip Winger a Wingerből. A Hollywood Vampires album bekerült a Billboard 200 Top 50-es listájára, és turné is kapcsolódott hozzá.
2019-ben Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry újraélesztették a projektet a második album erejéig. Az így született Rise vendégszereplői között szerepel Jeff Beck és John Waters – ők a Welcome to Bushwackers című dalban hallhatóak –, és az album nagyrészt saját szerzeményekre épült.
2023-ban, további új anyag hiányában, a zenekar kiadta első koncertalbumát, a Live in Rio-t. A Bob Ezrin produceri munkájával készült felvétel 2015-ben, a hatalmas Rock in Rio fesztiválon rögzült, ahol a zenekar százezer fős közönség előtt lépett fel.
És hasonló hangulatban lehet részünk szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában, amikor is először láthatjuk élőben Magyarországon az együttest.
Nyitókép: A Hollywood Vampires koncertje. Fotó: Raph_PH / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0