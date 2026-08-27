Alice Cooper és Johnny Depp közösen mozgatja meg Budapestet!

A hetvenes években egy rock & roll társaság rendszeresen Los Angeles bárjait járta az éjszakákon át, magukat Hollywood Vampiresnek nevezve. A csapat élén Alice Cooper állt, hozzá csatlakozott Harry Nilsson, John Lennon, Ringo Starr, Keith Moon és Micky Dolenz. Történeteik legendássá váltak, még ha az éjszakai kicsapongások részletei gyakran feledésbe is merültek.

Negyven évvel később Alice Cooper újraélesztette a Hollywood Vampires nevet, amikor klasszikus rock szupercsapatot alapított Joe Perry és Johnny Depp társaságában.

Az eredeti Hollywood Vampires szellemében számos további sztárt hívtak meg, hogy közreműködjenek a zenekar 2015-ös albumán; vendégként szerepelt Paul McCartney, Dave Grohl, Slash, Joe Walsh, Perry Farrell, az AC/DC énekese Brian Johnson, a The Doors gitárosa Robby Krieger, valamint Kip Winger a Wingerből. A Hollywood Vampires album bekerült a Billboard 200 Top 50-es listájára, és turné is kapcsolódott hozzá.