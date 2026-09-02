A TikTokon és az Instagramon játszottak, ma már nagy színpadokon lép fel a Budapestre érkező fiatal metalcore-együttes

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Az együttes a világjárvány alatt született, kezdetben csak online gyűjtötte a rajongóit, aztán a lezárások után élőben is egyre nagyobb közönséget ért el, mára pedig a modern metalcore egyik legígéretesebb zenekarává vált. A Melrose Avenue február 26-án az Analog Music Hallban lép fel.
A Melrose Avenue egy kísérleti projektként jött létre, az ausztrál banda a világjárvány alatti lezárásokra lehetőségként tekintett, még azelőtt sikerült komoly rajongótábort kiépíteniük az online térben, hogy nagyobb színpadra léptek volna.
Ami kezdetben egy digitális menekülőút volt, mára teljes értékű jelenséggé vált: világszerte több millió rajongóval büszkélkedhetnek, és a modern metalcore egyik leggyorsabban emelkedő csillagaként tartják őket számon.
A TikTokon és az Instagramon összesen több mint 3 millió követővel a Melrose Avenue olyan ügyesen tartotta a kapcsolatot a rajongókkal, amire kevés keményzenei formáció volt képes korábban.
2023-ban Ausztrália és Új-Zéland 8. legnézettebb zenei előadói közé tartoztak a TikTokon,
2025-re pedig közönségük már több mint 60 országra terjedt ki. Legnagyobb rajongótáboruk az Egyesült Államokban, Németországban, az Egyesült Királyságban és Ausztráliában található. A súlyos riffek és a fülbemászó dallamok ötvözésének köszönhetően nem csupán az interneten értek el sikereket, hanem a nemzetközi keményzenei színtér egyik meghatározó szereplőivé is váltak.
A Bring Me the Horizon, a Memphis May Fire és a Linkin Park hatásait magukba olvasztva egyszerre agresszív és magával ragadó hangzásvilágot teremtettek. A zenekar 2024-ben szerződött a punk-rock színtér meghatározó kiadójához, a Hopeless Recordshoz. Dalaik összesített lejátszásszáma világszerte gyorsan meghaladta a 20 milliót, kislemezeik pedig rendszeresen helyet kaptak a SiriusXM Octane műsorán, így nemzetközi közönséghez is eljutottak.
A banda tavaly az Ice Nine Kills, a The Word Alive és a The Funeral Portrait társaságában turnézott Amerikában, majd önállóan is több teltházas koncertet adott, az őszi turnéjuk kevesebb mint 72 óra alatt elkelt az összes jegy. A Melrose Avenue 2027 elején ismét nyakába veszi Európát, és nálunk is fellép az Analog Music Hallban.
Nyitókép: Melrose Avenue. Forrás: Live Nation