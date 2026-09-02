A TikTokon és az Instagramon játszottak, ma már nagy színpadokon lép fel a Budapestre érkező fiatal metalcore-együttes

A Melrose Avenue egy kísérleti projektként jött létre, az ausztrál banda a világjárvány alatti lezárásokra lehetőségként tekintett, még azelőtt sikerült komoly rajongótábort kiépíteniük az online térben, hogy nagyobb színpadra léptek volna.

Ami kezdetben egy digitális menekülőút volt, mára teljes értékű jelenséggé vált: világszerte több millió rajongóval büszkélkedhetnek, és a modern metalcore egyik leggyorsabban emelkedő csillagaként tartják őket számon.