Elhunyt Nádas Péter

Nádas Péter 2026. augusztus 26-án reggel 8 órakor, gombosszegi otthonában hunyt el. Az író 1942. október 14-én született Budapesten, így 83 éves volt.

A család kérésére a halálhír mellett azt is közölték, hogy további tájékoztatásig nem kívánnak nyilatkozni, és arra kérik az olvasókat, valamint a sajtó munkatársait, hogy tartsák tiszteletben a döntésüket.