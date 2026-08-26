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08. 26.
szerda
nádas péter irodalom gyászhír

Elhunyt Nádas Péter

2026. augusztus 26. 11:52

A Kossuth- és József Attila-díjas Nádas 83 éves volt.

2026. augusztus 26. 11:52
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Nádas Péter 2026. augusztus 26-án reggel 8 órakor, gombosszegi otthonában hunyt el. Az író 1942. október 14-én született Budapesten, így 83 éves volt.

A család kérésére a halálhír mellett azt is közölték, hogy további tájékoztatásig nem kívánnak nyilatkozni, és arra kérik az olvasókat, valamint a sajtó munkatársait, hogy tartsák tiszteletben a döntésüket.

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Nádas Péter a kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja volt. Íróként, esszéistaként, drámaíróként és fotográfusként is alkotott. Nevéhez olyan meghatározó művek fűződnek, mint az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek.

Munkásságát számos hazai és nemzetközi elismeréssel jutalmazták. 1992-ben Kossuth-díjat kapott, művei pedig különösen a német nyelvterületen váltottak ki jelentős visszhangot. 2026-ban a Németországi Szövetségi Köztársaság egyik legmagasabb kitüntetésével is elismerték.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 45 komment

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Sorrend:
yalaelnok
2026. augusztus 26. 16:23
kedvenc foglalatossága a magyarok jobbágyozása volt bárhogy csűrjűk-csavarjuk, megnyilvánulásai alapján egy nem magyar identitású és nem a magyar kultúra részeként ténykedő alak volt
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pisapeter
2026. augusztus 26. 16:00
Halottról jót vagy semmit. Hát akkor semmit. Csak azt nem érti az ember, hogy vki nem érzi jól magát Hunniában , miért nem megy a hazájába.
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3
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Belamy88
•••
2026. augusztus 26. 15:42 Szerkesztve
Halottról jól (igazat) vagy semmit! Nádas egy zsidó buzi fényképész, aki gyűlölte a magyarokat. Ha valakiről, mint magyar íróról beszélünk, akkor marad Madách, Jókai, Gárdonyi, Mikszáth, Móricz, Kosztolányi, Márai, Wass Albert, Nyírő József, Sütő András és mások. Spíró, Konrád, Nádas, Kertész, Krasznahorkai nem magyar írók, csak a magyar nyelvet használták.
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7
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hakapeszim
2026. augusztus 26. 15:22
Nem fogok másként beszélni egy ember haláláról, mint a részvét hangján. Nyugodjon békében! De mint alkotó nem voltam oda érte, és nem azért, mert nem a mi oldalunkon állt, vagy a származása miatt. Mert pl. Spirónak és másoknak is voltak nekem tetsző művei.
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