Elhunyt Nádas Péter

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A Kossuth- és József Attila-díjas Nádas 83 éves volt.
Nádas Péter 2026. augusztus 26-án reggel 8 órakor, gombosszegi otthonában hunyt el. Az író 1942. október 14-én született Budapesten, így 83 éves volt.
A család kérésére a halálhír mellett azt is közölték, hogy további tájékoztatásig nem kívánnak nyilatkozni, és arra kérik az olvasókat, valamint a sajtó munkatársait, hogy tartsák tiszteletben a döntésüket.
Nádas Péter a kortárs magyar irodalom egyik legjelentősebb alakja volt. Íróként, esszéistaként, drámaíróként és fotográfusként is alkotott. Nevéhez olyan meghatározó művek fűződnek, mint az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek és a Világló részletek.
Munkásságát számos hazai és nemzetközi elismeréssel jutalmazták. 1992-ben Kossuth-díjat kapott, művei pedig különösen a német nyelvterületen váltottak ki jelentős visszhangot. 2026-ban a Németországi Szövetségi Köztársaság egyik legmagasabb kitüntetésével is elismerték.
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